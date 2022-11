[Roja Directa TV, En Vivo] España vs. Costa Rica: ¿cómo seguir el duelo por el Mundial Qatar 2022?

Es el turno de la Furia Roja. La selección española hará su presentación en el Mundial Qatar 2022 ante Costa Rica. Junto con Alemania, el conjunto comandado por Luis Enrique es uno de los candidatos para quedarse con el primer lugar del grupo E. En los siguientes párrafos, podrás revisar toda la información para que sigas el compromiso.

¿A qué hora juegan España vs. Costa Rica?

Costa Rica, México (centro): 10.00 a. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 11.00 a. m.

Bolivia, Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 11.00 a. m.

España: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido España vs. Costa Rica?

Argentina: DirecTV Sports, TyC Sports

Bolivia: Tigo Sports

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports, RCN, Caracol TV

Costa Rica: Teletica

El Salvador: Tigo Sports, Canal 4

Guatemala: Tigo Sports, TV Azteca Guate

Honduras: Deportes TVC

Ecuador: DirecTV Sports, Teleamazonas

México: Sky Sports, Las Estrellas, Azteca 7, TUDN

Panamá: Cable Onda Sports

Paraguay: Tigo Sports, SNT, Trece, Telefuturo

Perú: DirecTV Sports, Latina

Uruguay: DirecTV Sports, Canal 4, Canal 10, Teledoce

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: Telemundo, FOX, Peacock, Fox Sports

España: Gol Mundial.

¿Dónde ver España vs. Costa Rica EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no quieres perderte el encuentro, puedes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. En caso no tengas acceso al mismo, también cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver España vs. Costa Rica en Roja Directa?

Sigue estos pasos para poder seguir este compromiso por Roja Directa:

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca España vs. Costa Rica

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Alineación España vs. Costa Rica