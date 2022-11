Kempes arremetió contra Argentina por perder ante Arabia: “No aparecieron las grandes figuras”

El batacazo que significó la victoria de Arabia Saudita sobre Argentina en este Mundial Qatar 2022 sigue generando reacciones. Además de la sorpresa de los hinchas de la Albiceleste por el resultado, el histórico Mario Alberto Kempes salió al frente para criticar la actitud de los jugadores en la cancha.

En Radio 95.1 Pulso de Córdoba, el ‘Matador’ realizó un extenso análisis del equipo. “Fue un partido que se complicó porque Argentina no encontró el espacio, no encontró el momento. No tuvo un buen partido. Arabia Saudita jugó tal y como uno preveía y, bueno, le ganó la partida”, empezó el exdelantero.

“Los partidos nunca se ganan antes de jugarlos. Yo creo que Argentina sobró un poquito al rival, (los jugadores) muy cancheritos en algunos momentos, y lo pagó”, añadió Kempes.

Argentina no perdía el primer partido de un Mundial desde 1990. Foto: EFE

“No aparecieron las grandes figuras de Argentina. Y eso hizo que se inclinara la balanza para el lado de Arabia Saudita. Yo creo que, en la precipitación, se desarmó la mitad de la cancha, sitio donde vos tenés mayor poder. Pero las imprecisiones y los dos goles que le hacen en menos de 10 minutos aflojaron un poco los planes y, bueno, la desesperación te puede hacer equivocar”, continuó.

Sin embargo, el campeón del mundo en Francia 1978 se negó a señalar nombres: “Acá se mete a todos en la misma bolsa. Acá no hay uno o el otro, yo creo que Argentina sobró al rival y parecía que era un partido un poco más fácil de lo que se vio. Ahí puede ser que haya estado la gran equivocación”.

Pese a todo, el exjugador invocó a los dirigidos por Lionel Scaloni a mantener la tranquilidad y dejar de lado el cartel de “candidatos” con el que llegaron al torneo.

“Esto hay que tomarlo con mucha tranquilidad, aprender de los errores cometidos. Ahora hay que ponerse otra vez el mameluco de laburo, olvidarse de que son las figuras y los elegidos por todos como candidatos a ganar el campeonato del mundo, y empezar de cero. Ya se han dado cuenta de que, por no jugar con selecciones potentes de Europa, que tampoco se podía, pasan estas cosas”, culminó.

Próximo partido de Argentina en Qatar 2022

El siguiente encuentro de la Scaloneta se jugará el sábado 26 de noviembre, en el estadio Lusail, ante la selección mexicana. El partido se disputará desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (horario argentino).