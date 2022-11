La selección mexicana no pudo conseguir un triunfo en su primer partido del Mundial Qatar 2022. Ante Polonia por el grupo C, el Tri apenas logró empatar 0-0 en un encuentro que, de no haber sido por el portero Guillermo Ochoa, habría terminado de forma distinta.

Además de sus varias atajadas de jugadas en movimiento, el ‘Memo’ le negó el tanto a Robert Lewandowski desde el punto penal al adivinar la dirección de su remate. El polaco se quedó sin poder celebrar su primera conquista en una Copa del Mundo.

Aunque el punto les sabe a poco a los hinchas, estos no dejaron de reconocer con graciosos memes en las redes sociales la gran labor del guardameta. Este mismo nivel deberán demostrar en su próximo encuentro, ante Argentina, si quieren sacar un triunfo que les permita seguir en la pelea por clasificar a octavos de final.

Memes de México vs. Polonia. Foto: Twitter

¿Cuándo juegan México vs. Argentina?

El partido México vs. Argentina, por la fecha 2 del grupo C, se disputará este sábado 26 de noviembre en el estadio Lusail. El cotejo empezará a la 1.00 p. m. (hora mexicana), 2.00 p. m. (horario peruano) y 4.00 p. m. (hora argentina).