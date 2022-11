Qatar 2022: ¿por qué la selección de Irán no cantó su himno nacional previo al duelo con Inglaterra?

Este lunes 21 de noviembre comenzó la segunda jornada del Mundial Qatar 2022 con el duelo entre Inglaterra vs. Irán. Este cotejo válido por el grupo B ha tenido una importante atención debido a lo que sucedió en la previa del partido, en específico a la hora en que ambas escuadras entonaron sus respectivos himnos nacionales.

Al momento de que se escucharon las estrofas de cada nación, los jugadores de Irán optaron por el silencio mientras se escuchaba abucheos en el ambiental del recinto. Pero ¿a qué se debió la actitud del plantel?

¿Por qué la selección de Irán no cantó el himno de su país previo al duelo con Inglaterra?

Todo hace indicar que la selección de Irán no cantó el himno nacional de su país como parte de protesta por la represión perpetrada por el régimen teocrático iraní. Asimismo, los hinchas pifiaron el cántico por los asesinatos cometidos por la dictadura.

Jugadores de Irán permanecieron en silencio al momento de entonar su himno nacional debido a las protestas por las muertes ocurridas en su nación. Foto: captura Direct Tv

Previo al duelo ante los ingleses, hace dos días, el defensa iraní Ehsan Hajsafi expresó con cautela su preocupación en una rueda de prensa sobre la crisis política y dijo que esperaba que su equipo pudiera ser una voz para el pueblo.