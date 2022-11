Ruggeri reveló que Gareca no viajó a Qatar: “Le iba a doler no dirigir un partido acá”

La herida no cierra aún. La no clasificación de Perú a Qatar 2022 es uno de los momentos más tristes del presente año, ya que había una gran ilusión por poder ver de nuevo a la selección nacional en el máximo certamen del deporte rey.

Uno de los más afectados por este hecho es Ricardo Gareca, el exentrenador de la Blanquirroja, quien decidió no asistir a la Copa del Mundo, según comenta Oscar Ruggeri, íntimo amigo y compañero del estratega argentino en su paso por la Albiceleste. ¿Qué dijo el panelista de ESPN?

Gareca aún recuerda el partido contra Australia

Óscar Ruggeri y Ricardo Gareca son amigos desde su etapa en la selección argentina y, hasta la fecha, se mantienen en comunicación para hablar sobre diferentes temas, especialmente de fútbol. En esa línea, el excapitán de la Albiceleste fue consultado sobre el estratega y su presencia en el Mundial.

“Estuvimos charlando bastante con el ‘Flaco’ (Ricardo Gareca) sobre si iba a venir y me dijo que no. Le va a doler no tener que dirigir un partido acá. Con todo el dolor en el alma, porque Perú merecía estar acá”, explicó Ruggeri a Líbero y al Grupo La República.

De igual modo, el exfutbolista reconoció que su colega no acudió al máximo torneo futbolístico porque no quería estar como espectador, sino como DT de Perú. En tanto, añadió que, según sus pronósticos, esta edición será ganada por una selección sudamericana.

Ricardo Gareca y la selección peruana no consiguieron la clasificación a Qatar 2022. Foto: AFP

¿Por qué no continuó Gareca con la selección peruana?

La no renovación del entrenador argentino con el equipo peruano tras un largo proceso de siete años se debió al desacuerdo en la negociación entre sus abogados y los representantes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Cabe resaltar que el aspecto económico fue uno de los puntos de discrepancia entre ambas partes, ya que la reducción salarial iba a ser de casi el 40%, además de ciertos ajustes a su comando técnico.