¿Por qué Juan Román Riquelme se peleó con Maradona y no fue al Mundial de Sudáfrica 2010?

Juan Román Riquelme y Diego Armando Maradona no podían ni verse las caras tras lo sucedido durante las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010. El actual vicepresidente de Boca Juniors no toleraba la presencia del exentrenador de la selección argentina. Y aunque el origen de la pelea sea de hace varios años, nunca llegaron a darse las paces. El ansiado perdón entre los dos no se concretó.

¿Qué es lo que pasó entre Riquelme y Maradona, y por qué el exjugador no fue al Mundial de Sudáfrica 2010 tras esto?

Riquelme y Maradona llegaron a jugar juntos en Boca Juniors mucho antes de la pelea entre los 2. Foto: Infobae

¿Cuál es el problema entre Riquelme y Maradona?

El 2009 fue bastante difícil para la selección argentina. El equipo todavía no había sellado su clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010 y el fracaso estaba al borde de la cornisa. Era imposible que la máxima fiesta del fútbol se realice sin la presencia de la Albiceleste.

Por entonces, Maradona era director técnico del seleccionado patrio. El exfutbolista había tomado las riendas del equipo, que ya llevaba buen tiempo sin sumar un título a su palmarés. Sin embargo, no siempre los jugadores están capacitados para ser entrenadores. Y más si tomamos que en cuenta que el ‘Pelusa’ era un tanto descuidado con sus declaraciones.

Poco antes de anunciar la lista de convocados para la fecha doble de marzo y abril, Maradona hizo un comentario sobre el rendimiento de Riquelme en Boca Juniors.

“Yo lo quiero de enganche, en los últimos 20 metros para marcar diferencia, con velocidad mental para habilitar a los delanteros y que llegue al gol, pero el otro día lo vi en la cancha de Boca y no sé si tiene problemas físicos o qué, pero así no me sirve”, sentenció.

Y como era de esperarse, el volante creativo devolvió el golpe. “Sé que me voy a perder el Mundial de Sudáfrica, pero cuando un jugador de fútbol no tiene la misma forma de pensar del técnico, no pueden estar juntos. Mis códigos no son los de él y, nosotros dos, está claro que no podemos trabajar juntos. Terminó la selección para mí”, indicó.

‘El último 10′ respondió de la manera menos pensada: había renunciado a la selección argentina . De la noche a la mañana, Riquelme le cerraba las puertas al conjunto dirigido técnicamente por Maradona.

Y lo peor es que ya no había vuelta atrás. Poco importaba que el exfutbolista del Nápoli de Italia intente pedir perdón.

Riquelme y Maradona se enemistaron durante las eliminatorias para Sudáfrica 2010. Foto: Somos Boca

“Riquelme está convocado, me quise comunicar con él y no pude, no habrá escuchado los mensajes. Lo único que dije fue que no me sirve en la posición que juega en Boca, yo lo quiero más adelantado. Yo no descubrí el agua caliente, ya le dije a Riquelme cómo quiero que juegue. Eso no es una crítica, cada uno puede interpretar como quiera. La verdad es que estoy cansado de las interpretaciones, yo digo lo que pienso y punto. Si renunciás a la selección, no volvés más. Es definitivo”, expresó.

¿Qué dijo Maradona de Riquelme?

Los ánimos entre ambos siguieron caldeados hasta los últimos días de Diego. Nunca llegaron a reconciliarse. Por tal motivo, Maradona se negaba a darse un abrazo con su excompañero, con quien llegó a jugar en Boca cuando Riquelme era muy joven.