¿Cuándo juegan México vs. Polonia EN VIVO vía Latina TV por la fecha 1 del Mundial Qatar 2022?

México vs. Polonia EN VIVO se enfrentan este martes 22 de noviembre, desde las 10.00 a. m. (hora mexicana) y 11.00 a. m. (horario peruano) por la fecha 1 del grupo C en el Mundial Qatar 2022. La transmisión del duelo, que se jugará en el Estadio 974 (Doha), irá por la señal de Latina TV. Para que no te pierdas el minuto a minuto, las alineaciones confirmadas y el marcador actualizado con videos de los goles, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes.

México vs. Polonia: previa 19:05 México vs. Polonia: fecha, hora, lugar y canal del partido ¿Cuándo juegan? Martes 22 de noviembre ¿A qué hora? 11.00 a. m. (hora peruana) ¿En qué estadio? Estadio 974 ¿En qué canal ver? Latina TV y DSports. 17:49 ¡Ya viene el debut del Tricolor en Qatar 2022! La selección mexicana se enfrentará contra la Polonia de Robert Lewandowski por su primer partido en la Copa del Mundo 2022. Las escuadras forman parte del Grupo C, junto a Argentina y Arabia Saudita. Conoce en esta nota todos los detalles sobre este encuentro: últimas noticias, bajas, dudas, alineaciones, declaraciones y más.

México vs. Polonia: ficha del partido

Partido México vs. Polonia ¿Cuándo juegan? Martes 22 de noviembre ¿A qué hora? 10.00 a. m. (México), 11.00 a. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio 974 ¿En qué canal? Latina TV

¿A qué hora juegan México vs. Polonia?

El partido México vs. Polonia se disputará desde las 10.00 a. m. del centro de México y a partir de las 11.00 a. m. de Perú.

México (centro): 10.00 a. m.

Costa Rica: 10.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Perú: 11.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 11.00 a. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Chile: 1.00 p. m.

Paraguay: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

España: 5.00 p. m.

Llegó el día decisivo para el Tri. La selección mexicana del ‘Tata’ Martino realiza su gran debut en el Mundial Qatar 2022 con un difícil partido ante la Polonia de Robert Lewandowski. El elenco azteca llega con más dudas que certezas a este estreno mundialista en el grupo C.

El Tri perdió en su último duelo de preparación previo al torneo. Ante Suecia, el elenco norteño fue ligeramente superior en el trámite, pero no pudo plasmarlo en el marcador, que fue 2-1 para los europeos. El gol de los mexicanos fue obra de Alexis Vega.

México vs. Polonia: ambas escuadras forman parte del Grupo C de Qatar 2022. Foto: composición La República/AFP

Los polacos, por su parte, derrotaron por la mínima a Chile con gol de Krzysztof Piatek hace unos días en un amistoso marcado por la ausencia de ‘Lewa’ y con pocos pasajes de claridad en el juego.

Solo existe un antecedente de México y Polonia enfrentándose en un Mundial. Ocurrió durante la edición de 1978, en Argentina, que terminó con victoria 3-1 de los eslavos.

¿Qué canal transmite México vs. Polonia?

Esta es la guía de canales para que no te pierdas el México vs. Polonia por TV.

Argentina: DirecTV Sports, TyC Sports

Bolivia: Tigo Sports

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports, RCN, Caracol TV

Costa Rica: Teletica

El Salvador: Tigo Sports, Canal 4

Guatemala: Tigo Sports, TV Azteca Guate

Honduras: Deportes TVC

Ecuador: DirecTV Sports, Teleamazonas

México: Sky Sports, Las Estrellas, Azteca 7, TUDN

Panamá: Cable Onda Sports

Paraguay: Tigo Sports, SNT, Trece, Telefuturo

Perú: DirecTV Sports, Latina

Uruguay: DirecTV Sports, Canal 4, Canal 10, Teledoce

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: Telemundo, FOX, Peacock, Fox Sports

España: Gol Mundial.

¿Dónde ver Latina TV por internet?

Si no quieres perderte el México vs. Polonia por la señal de Latina TV en internet, ingresa a la página web de Latina Play, regístrate con tu correo y datos personales y accede de forma gratuita a la transmisión.

¿Qué es Latina TV?

Latina TV es el canal de señal abierta que tendrá los derechos de la mitad de partidos en este Mundial Qatar 2022 para territorio peruano (como el México vs. Polonia). En Lima, se puede sintonizar en canal 2 y cuenta con una programación variada: noticieros, telenovelas, espacios de entretenimiento, deportes, etc.