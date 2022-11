Inglaterra vs. Irán EN VIVO por DirecTV Sports: ¿a qué hora y dónde ver el Mundial Qatar 2022?

Inglaterra vs. Irán EN VIVO se enfrentarán este lunes 21 de noviembre por la primera fecha del grupo B del Mundial Qatar 2022 a partir de las 8.00 a. m. (hora peruana) en el estadio Internacional Jalifa. El encuentro será televisado por DirecTV Sports. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión de la Copa del Mundo en La República Deportes.

Inglaterra vs. Irán: ficha del partido

Inglaterra vs. Irán Fecha 1, Mundial Qatar 2022-Grupo B ¿Cuándo juegan? Lunes 21 de noviembre ¿A qué hora? 8.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Internacional Jalifa ¿Canal? DirecTV Sports.

¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Irán?

México: 7.00 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 8.00 a. m.

Venezuela, Bolivia: 9.00 a. m.

Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay: 10.00 a. m.

¿Qué canal transmite Inglaterra vs. Irán?

Inglaterra vs. Irán será transmitido por el canal de DirecTV Sports para toda la región de Sudamérica.

¿Cómo ver Inglaterra vs. Irán en DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Inglaterra vs. Irán por internet?

Para ver Inglaterra vs. Irán por internet debes ingresar a la plataforma de DirecTV GO. Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

Inglaterra vs. Irán: ¿dónde juegan?

Inglaterra vs. Irán jugarán en el estadio Internacional Jalifa, el cual se encuentra en la ciudad de Doha, capital de Qatar.

Inglaterra vs. Irán: posibles alineaciones

Inglaterra : Pickford; Walker, Piedras, Maguire; Trippier, Bellingham, Rice, Shaw; Saka, Kane, Sterling.

: Pickford; Walker, Piedras, Maguire; Trippier, Bellingham, Rice, Shaw; Saka, Kane, Sterling. Irán: Beiranvand; Moharrami, Kanaani, Khalilzadeh, Amiri; Gholizadeh, Nourollahi, Ezzatollahi, Jahanbakhsh; Taremi; Azmoun.

Inglaterra vs. Irán: terna arbitral