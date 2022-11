Inauguración del Mundial Qatar 2022: ¿cuándo, a qué hora y cómo ver el espectáculo?

El Mundial Qatar 2022 ya se palpita en el ambiente futbolero. Para deleite de todos los hinchas alrededor del planeta, la nueva edición de la Copa del Mundo iniciará en los próximos días con un despliegue de las mejores estrellas del balompié dentro de las canchas, así como una ceremonia de inauguración que promete estar a la altura.

¿Cuándo es la inauguración del Mundial Qatar 2022?

La ceremonia de apertura del Mundial Qatar 2022 se llevará a cabo el próximo domingo 20 de noviembre, como antesala del partido inaugural del torneo.

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial Qatar 2022?

No se ha definido una hora exacta para el inicio del espectáculo, pero se calcula que este dure aproximadamente una hora. Aquí puedes ver la programación:

Costa Rica: 9.00 a. m.

México (centro): 9.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Perú: 10.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

España: 4.00 p. m.

El Mundial Qatar 2022 será el último con 32 selecciones participantes. Foto: EFE

¿En qué canal ver la inauguración del Mundial Qatar 2022?

Además de DirecTV Sports, que tendrá la transmisión de la Copa del Mundo para Sudamérica (excepto Brasil, Bolivia y Paraguay), estos son los siguientes canales locales que televisarán la inauguración del torneo junto al primer partido del mismo.

Argentina: TV Pública, DeporTV

Bolivia: Tigo Sports, Red Uno

Brasil: TV Globo

Chile: Canal 13, Chilevisión

Colombia: RCN, Caracol

Costa Rica: Teletica

Ecuador: Teleamazonas

México: Las Estrellas, Azteca 7, TUDN, Sky Sports

Paraguay: Tigo Sports

Perú: Latina

Uruguay: Canal 4, Canal 10, Teledoce

Venezuela: Televen

Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo

España: La 1 RTVE, Gol Mundial.

¿Cómo seguir la inauguración del Mundial Qatar 2022 ONLINE?

Para que no te pierdas la inauguración del Mundial Qatar 2022 por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde será la inauguración del Mundial Qatar 2022?

La apertura del Mundial Qatar 2022 se llevará a cabo en el Estadio Al Bayt, ubicado en la ciudad de Jor. Este escenario será la sede también del partido Qatar vs. Ecuador, el primero de los 64 que se jugarán en el torneo.

¿Quiénes estarán en la inauguración del Mundial Qatar 2022?

Además de los cantantes Maluma y Myriam Fares, quienes estarán en el inicio del FIFA Fan Festival un día antes de la inauguración oficial, otros artistas cuya presencia se tiene prevista son Black Eyed Peas, Nora Fatehi, Patrick Nnaemeka Okorie, Aisha, Trinidad Cardona, Davido y BTS.