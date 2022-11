¿Argentina se queda sin copa? Las maldiciones más populares en la historia de los mundiales

Falta menos de una semana para que inicie el Mundial Qatar 2022, pero los amantes del balompié ya viven la previa de la mayor fiesta del fútbol. Los aficionados están pronosticando los resultados de los partidos de la fase de grupos e, incluso, también se han aventurado a apostar quién será el próximo campeón del mundo.

Argentina, Brasil, Francia, Alemania y Bélgica son las selecciones candidatas a alzar la copa; sin embargo, algunas de ellas podrían ser descartadas desde un inicio, ya que arrastran algún maleficio. ¿De qué se trata y cuáles son? En esta nota te lo contamos.

1. El campeón de América no gana el Mundial

Ganar el torneo más importante de Sudamérica trae consecuencias. Argentina, Chile, Brasil y Uruguay han sido los últimos campeones de América; sin embargo, no han podido repetir el plato en la Copa del Mundo. La Roja ganó la Copa América Bicentenario y no pudo clasificar a Rusia 2018. De esta manera, la Albiceleste —vigente campeón— no podría alzar el trofeo del Mundial Qatar 2022.

La última edición de la Copa América fue celebrada en Brasil en el 2021, pero la Argentina de Lionel Messi terminaría llevándose el título. Foto:

2. El número 1 del ranking FIFA no gana

Otras selección sudamericana también podría verse perjudicada. Resulta que el número 1 del último ránking FIFA previo al Mundial tampoco sale campeón. Actualmente, Brasil es quien lidera esta clasificación, por lo que no podría sumar su sexto título. En la pasada Copa del Mundo, Alemania se ubicó en la primera casilla y terminó siendo eliminada en la fase de grupos.

Neymar y Marquinhos jugaron la Copa América 2021 con Brasil. Foto: AFP

3. Balón de oro no gana

Si dejamos lo colectivo a un lado y nos enfocamos en lo individual, el ganador del último Balón de Oro tampoco se proclama campeón del Mundo. De esta manera, Karim Benzema y la selección francesa no volverían a repetir lo hecho en Rusia 2018, cuando se proclamaron campeones. Anteriormente, los sufrieron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes se repartieron este trofeo que otorga la revista France Football.

Merecido. Benzema se convirtió en el quinto jugador francés en ganar el Balón de Oro. Foto: difusión

4. El vigente campeón no pasa de primera ronda

Otro motivo por el cual la selección francesa no sumaría su tercer título es por ser la vigente campeona. Una maldición desde el 2010 es que el ganador de la última edición queda eliminado en primera ronda. Italia, España y Alemania fueron las víctimas.

Francia se coronó campéon del Mundial Rusia 2018 tras vencer en la final a Croacia. Foto: EFE.

5. Quien gana a México no gana el Mundial

Si bien una victoria siempre es importante en un partido, tal parece que ante México no lo es. Resulta que superar a loa aztecas supondría quedar fuera de las chances de alcanzar la Copa del Mundo. La última víctima fue Brasil en el Mundial 2018, ya que tras superar a los centroamericanos en los octavos, quedaron eliminados en los cuartos de final ante Bélgica. Recordemos que México comparte grupo con Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

México integra el Grupo C con Argentina, Arabia Saudita y Polonia. Foto: Selección mexicana

6. Un entrenador extranjero no campeona

Otra maldición es para las selecciones que tienen en el banquillo a un técnico que no es de su país. Si bien Brasil, Argentina, Alemania, Inglaterra, Portugal y Francia cuentan con entrenadores de la misma nacionalidad, esto no ocurre con Bélgica, quien tiene entre sus filas al español Roberto Martínez. Los belgas son segundos en la ranking FIFA y candidatos a ganar el torneo por el nivel de sus futbolistas.

Kevin de Bruyne es una de las figuras de Bélgica, que acabó tercero en Rusia 2018. Foto: EFE

7. Los del Grupo F no salen campeón

Desde 1986, terminar en el Grupo F significa no ser campeón del mundo. Desde aquel año, los grupos del Mundial llegaron hasta esta letra F. La selección de Alemania es la que más veces cayó en este grupo y no pudo alzar la copa. En 2014 le sucedió a la finalista Argentina, y en 2010 a Italia. En Qatar 2022, Croacia, Marruecos, Bélgica y Canadá son los que corren peligro.