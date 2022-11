¡Van por el bicampeonato! Francia brindó su lista de convocados para el Mundial Qatar 2022

La selección de Francia presentó hace unos minutos su lista de convocados para disputar el Mundial Qatar 2022. Los azules buscarán conseguir la tercera estrella en su historia y para eso Didier Deschamps, entrenador, citó a grandes nombres, pero con dos ausencias que se notarán.

Lista de convocados

Porteros: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda

Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda Defensas: Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Raphaël Varane

Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Raphaël Varane Mediocampistas: Youssouf Fofana, Eduardo Camavinga, Mattéo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Jordan Veretou

Youssouf Fofana, Eduardo Camavinga, Mattéo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Jordan Veretou Delanteros: Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Kylian Mbappé y Christopher Nkunku.

Tal y como se puede apreciar, Ngolo Kanté y Paul Pogba no fueron convocados. La razón para esto es que no lograron recuperarse de sus lesiones, por lo que no podrán salir a defender el título de campeón mundial.

¿Cuándo debuta Francia en el Mundial?

Los gallos jugarán su primer partido en esta edición mundialista el 22 de noviembre ante Australia.

¿Cuándo comienza el Mundial Qatar 2022?

El Mundial Qatar 2022 iniciará el próximo domingo 20 de noviembre y culminará el domingo 18 de diciembre. El cotejo inaugural será el de Ecuador contra Qatar por la fecha 1 del Grupo A.

¿Qué canal transmitirá el Mundial Qatar 2022 en el Perú?

El Mundial Qatar 2022 será transmitido por la señal de Latina Televisión (canal 2 y 702) para todo el territorio peruano. Además, podrás ver los cotejos de este certamen por cable a través de DirecTV Sports. También puedes seguir todas las incidencias de los duelos a través de la web de La República Deportes.