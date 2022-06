Tite busca cumplir el sueño de todo Brasil: “Quiero ganar el Mundial”

Como en cada Mundial, Brasil es uno de los grandes candidatos para conseguir una nueva Copa del Mundo. De la mano de Tite, la Canarinha no solo recuperó el popular ‘jogo bonito’, sino también jerarquía y consistencia en todos los sectores del campo. Es por ello que, el exentrenador del Corinthians considera que se han juntado todos los factores para pensar en conseguir el sexto trofeo .

“Estoy expectante, pero concentrado. Llegamos al Mundial. Ahora toca llegar a la final y ser campeones. Esta es la verdad. Para Rusia, yo fui el técnico por otras circunstancias (llegó tras el despido de Dunga en 2016). Ahora tuve la oportunidad de hacer el ciclo completo de cuatro años. Las expectativas son altas, pero la atención se centra en el trabajo”, señaló en una entrevista para el diario inglés The Guardian.

Asimismo, el estratega de 61 años comentó que, por su trabajo, algunos grandes equipos europeos quisieron contar con sus servicios, pero él solo tiene un sueño.

“ Recibí ofertas del Real Madrid, PSG y el Sporting, pero no quería eso . Quiero ganar el Mundial. Después de la Copa voy a decidir mi futuro. Si ganas el Mundial, se abre el mercado, puedes elegir. No voy a mentir, mi idea definitivamente no es trabajar en Brasil”, finalizó.

Brasil intentará ganar su sexto mundial tras 20 años sin lograrlo. Foto: Twitter CBF Futebol.

¿Cuándo inicia el Mundial de Qatar?

El Mundial Qatar 2022 inicia el lunes 21 de noviembre con cuatro partidos: Senegal vs. Países Bajos, Inglaterra vs. Irán, Qatar vs. Ecuador y Estados Unidos vs. Gales. La acción empezará a las 5.00 a. m. (hora peruana).