Por el tricampeonato: el fixture de Uruguay para el Mundial de Qatar 2022

Uruguay es uno de los tres campeones sudamericanos que jugarán el Mundial de Qatar 2022. Tras quedar terceros en las eliminatorias sudamericanas, el cuadro charrúa buscará mejorar sus últimas presentaciones en los torneos internacionales y tentar un nuevo título, algo que no consigue desde 1950.

A continuación revisa todo lo que necesitas saber de la selección uruguaya en su travesía en el país asiático.

¿Cuál es el grupo de Uruguay en el Mundial de Qatar?

Grupo H 1. Portugal 2. Ghana 3. Uruguay 4. Corea del Sur

Fixture de Uruguay en el Mundial de Qatar

Partido Fecha Hora Uruguay vs. Corea del Sur 24.11.2022 8.00 a. m. Portugal vs. Uruguay 28.11.2022 2.00 p. m. Ghana vs. Uruguay 02.12.2022 10.00 a. m.

¿Quién sería el rival en octavos de final si Uruguay pasara?

Uruguay tiene un grupo complicado, pero es uno de los favoritos para clasificar. Su rival saldrá del Grupo G, el cual está conformado por los equipos de Brasil, Serbia, Suiza y Camerún.

¿Cuándo inicia el Mundial de Qatar?

El Mundial Qatar 2022 inicia el lunes 21 de noviembre con cuatro partidos: Senegal vs. Países Bajos, Inglaterra vs. Irán, Qatar vs. Ecuador y Estados Unidos vs. Gales. La acción empezará a las 5.00 a. m. (hora peruana).

¿Cómo ver el Mundial de Qatar en Uruguay?

Si estás en Uruguay y quieres ver los partidos del Mundial Qatar 2022, debes sintonizar el canal TVT, el cual pasará los encuentros de la escuadra charrúa.

¿En qué estadios jugará Uruguay el Mundial de Qatar?

Uruguay vs. Corea del Sur - Estadio Qatar Foundation

Portugal vs. Uruguay - Estadio Lusail

Ghana vs. Uruguay - Estadio Al Wakrah.

¿Cuántos países de Conmebol van al Mundial 2022?

Son cuatros los países de Conmebol que participarán en el Mundial 2022. Además de Uruguay, están Ecuador, Argentina y Brasil.