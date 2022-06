En busca del ‘hexa’: el fixture de Brasil para el Mundial Qatar 2022

El pentacampeón del mundo, Brasil, estará presente en el Mundial Qatar 2022 con el objetivo de levantar una nueva copa y obtener su sexta estrella. La Verdeamarela fue el primer equipo sudamericano en estampar su nombre en la cita mundialista luego de terminar en lo más alto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas.

Con Neymar, Antony, Vinícius Jr., Casemiro, entre otros, el conjunto brasileño saldrá con toda su artillería para acabar con su sequía de 20 años sin Copas del Mundo.

En esta nota, te presentamos el fixture, rivales y todos los detalles sobre los enfrentamientos de Brasil en la fase de grupos de Qatar 2022.

¿Cuál es el grupo de Brasil en el Mundial de Qatar?

Grupo H 1. Brasil 2. Serbia 3. Suiza 4. Camerún

Fixture de Brasil en el Mundial de Qatar

Partido Fecha Hora Brasil vs. Serbia 24/11/2022 2.00 p. m. (hora peruana) Brasil vs. Suiza 28/11/2022 11.00 a. m. (hora peruana) Camerún vs. Brasil 02/12/2022 2.00 p. m. (hora peruana)

¿Quién sería el rival en octavos de final si Brasil pasara?

Brasil es el favorito para terminar en el primer lugar del grupo G. Su rival será el equipo que termine en el segundo puesto del grupo H, el cual está conformado por los equipos de Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur.

¿Cuándo inicia el Mundial de Qatar?

El Mundial Qatar 2022 inicia el lunes 21 de noviembre con cuatro partidos: Senegal vs. Países Bajos, Inglaterra vs. Irán, Qatar vs. Ecuador y Estados Unidos vs. Gales. La acción empezará a las 5.00 a. m. (hora peruana).

¿Cómo ver el Mundial de Qatar en Brasil?

Si estás en Brasil y quieres ver los partidos del Mundial Qatar 2022, debes sintonizar el canal TV Globo, el cual pasará los encuentros de la Canarinha.

¿En qué estadios jugará Brasil el Mundial de Qatar?

Brasil vs. Serbia - Estadio Lusail

Brasil vs. Suiza - Stadium 974

Camerún vs. Brasil - Estadio Lusail.

¿Cuántos países de Conmebol van al Mundial 2022?

Son cuatros los países de Conmebol que participarán en el Mundial 2022. Además de Brasil, están Ecuador, Argentina y Uruguay.