Francia en el Mundial Qatar 2022: fixture y calendario de los campeones defensores

Francia es una de las escuadras favoritas para ganar el Mundial Qatar 2022. La actual campeona del mundo es considerada —a priori— uno de los equipos más fuertes, ya que incluye a jugadores top como Karim Benzema, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé. Conoce aquí la fecha, hora y lugar de sus enfrentamientos en la fase de grupos.

El conjunto galo, dirigido por Didier Deschamps, obtuvo su boleto a la justa mundialista al terminar como líder del grupo D con 18 puntos y 0 derrotas. Aunque ha quedado al debe en sus primeras presentaciones por la UEFA Nations League 2022 (2 empates y 2 derrotas), sigue siendo un equipo al que no se puede subestimar.

¿Cuál es el grupo de Francia en el Mundial de Qatar?

Francia integra el grupo D del Mundial Qatar 2022, que está conformado por:

Francia

Australia

Dinamarca

Túnez.

Fixture de Francia en el Mundial de Qatar

Partido Fecha Hora Francia vs. Australia Martes 22 de noviembre 2.00 p. m. Francia vs. Dinamarca Sábado 26 de noviembre 11.00 a. m. Francia vs. Túnez Miércoles 30 de noviembre 10.00 a. m.

*Horarios de Perú.

Francia volverá a verse las caras con Dinamarca en un Mundial después de Rusia 2018. Foto: AFP

¿Quién sería el rival en octavos de final si Francia pasara?

Si Francia clasifica como el mejor equipo del grupo, enfrentará en octavos de final al segundo mejor del grupo C (Argentina, Arabia Saudí, México y Polonia) el domingo 4 de diciembre. En caso termine en segundo lugar, se medirá ante el líder de dicho grupo el sábado 3.

¿Cuándo inicia el Mundial de Qatar?

El Mundial Qatar 2022 inicia el lunes 21 de noviembre con cuatro partidos: Senegal vs. Países Bajos, Inglaterra vs. Irán, Qatar vs. Ecuador y Estados Unidos vs. Gales. La acción empezará a las 5.00 a. m. (hora peruana).

¿Cómo ver el Mundial de Qatar en Francia?

En Francia, el canal de señal abierta TF1 y la cadena de cable BeIN Sports transmitirán los encuentros del Mundial Qatar 2022.

¿En qué estadios jugará Francia el Mundial de Qatar?

Los estadios en los que Francia disputará la fase de grupos son:

Francia vs. Australia - Estadio Al-Yanub

Francia vs. Dinamarca - Estadio 974

Francia vs. Túnez - Estadio de la Ciudad de la Educación.

El Estadio Al Yanub será sede del debut de Francia ante Australia el 22 de noviembre. Foto: AFP / Qatar's Supreme Committee for Delivery and Legacy

¿Cuántos países de UEFA van al Mundial 2022?

Un total de 13 selecciones de UEFA estarán presentes en el Mundial Qatar 2022. Diez de ellas clasificaron como ganadoras de la fase de grupos, mientras que las otras 3 (Portugal, Polonia y Gales) obtuvieron el pase en los play-offs.