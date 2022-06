En la previa del Perú vs. Australia, por el repechaje al Mundial Qatar 2022, se confirmó la ausencia de Yoshimar Yotún. Pese a que Ricardo Gareca manifestó, en su último encuentro con la prensa, que esperarían hasta el mediodía del 13 para confirmar su desafectación, los medios afirmaron que el volante de Sporting Cristal no jugará y su lugar estará ocupado por ‘Canchita’ Gonzáles.

Ante este panorama, los panelistas del programa Equipo F, de ESPN Perú, analizaron la ausencia del popular ‘Yoshi’. Uno de ellos fue Julinho, quien aseguró que “Perú pierde mucho sin Yotún”.

Asimismo, su compañero y exfutbolista profesional Percy Olivares expresó que “ Yotún es una pieza clave en el equipo, no solamente por su desempeño individual, sino por lo que representa en la estructura de Gareca ”.

En cuanto al futbolista que lo reemplazará, Olivares señaló que le gustaría ver a Aquino en lugar de Yotún. “Al no estar él, estaría Christopher Gonzáles, pero yo no descartaría a Aquino. A mí me gustaría”, añadió.

Sin duda, el encuentro será un duelo crucial para ambas selecciones que buscan un pase a la próxima cita mundialista. Ricardo Gareca alista su mejor once titular para el partido, que seguramente dejará mucho por analizar. Frente a esto, el programa “Equipo F” ofrecerá dos ediciones especiales este 13 de junio, la primera, previa al encuentro, en donde contará con la presencia de Héctor Chumpitaz y Germán Legüia, y la segunda, con un análisis de todo lo vivido, con invitados como Santiago Salazar, Alfonso Yáñez y Paolo Maldonado.

