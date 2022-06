“‘Fiera’”: Santiago Ormeño recibe apoyo de su club y llega motivado al repechaje

Ánimos a tope. Pese a ser cuestionado por muchos hinchas, el delantero Santiago Ormeño logró ganarse un lugar en la selección peruana y se encuentra convocado para disputar el repechaje ante Australia. A menos de 24 horas para dar inicio al compromiso, el goleador recibió un mensaje de apoyo.

El club León de la Liga MX resaltó la participación de su artillero contra los Socceroos. “Y en la selección peruana hay una Fiera Internacional que sueña con estar en Qatar 2022. ¡Dale con todo, Santiago Ormeño! ¡Éxito el lunes en el repechaje!”, publicó el conjunto mexicano en su cuenta de Twitter

León apoya a Santiago Ormeño. Foto: Twitter León

Si bien ‘Ormedeus’ todavía no sabe lo que es anotar con la camiseta blanquirroja, Ricardo Gareca lo considera como uno de los reemplazantes de Gianluca Lapadula y viene de sumar minutos en el último amistoso ante Nueva Zelanda.

Apoyo desde todo el mundo

‘Santi’ no fue el único futbolista que recibió el respaldo de su institución. El New York City de la MLS decidió dedicarle unas palabras al central Alexander Callens. El zaguero es uno de los indiscutibles en el esquema del ‘Tigre’ y es muy probable que salga en el once titular junto a Carlos Zambrano.

Alexander Callens recibe apoyo de su club. Foto: Twitter New York City.

La Conmebol también se hizo presente en sus redes sociales y manifestó su respaldo al combinado nacional. En la postal que subieron se observa a los jugadores Pedro Gallese, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.