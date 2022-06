¡Dos serían los candidatos! Pedro García reveló quién patearía si hay algún penal ante Australia

Cada vez falta mucho menos para el duelo decisivo entre Perú vs. Australia por el repechaje con miras al Mundial Qatar 2022. En ese sentido, a la selección peruana no se le escapa ningún detalle para afrontar el partido de este 13 de junio. Por ello, el periodista Pedro García mencionó que hay dos candidatos para rematar desde los 12 pasos.

En los últimos años, el ‘equipo de todos’ ha tenido muy pocos penales a favor y no nos ha ido como se esperaba. Sin embargo, hay tres que están en la memoria de los hinchas peruanos: el penal errado de Christian Cueva ante Dinamarca, el gol de Paolo Guerrero a Brasil en la final de la Copa América y el fallo de Yoshimar Yotún ante Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022.

En ese contexto, el periodista deportivo Pedro García realizó un enlace en directo desde Qatar para el programa “Al ángulo” y mencionó que había conversado con ‘Aladino’ sobre los posibles tiradores de penal. “Gianluca Lapadula es una opción claramente. Christian Cueva es quien se anima con decisión y con valentía. Charlando con él (Cueva) le pregunté si pateaba y me dijo que ‘si hay un penal, yo voy a querer patear. Vamos a ver si alguno me madruga o la agarra antes que yo, pero yo quiero patear’”.

“No necesita esa revancha (marcar de penal), en ese sentido no le entran balas y no siente que está en deuda”, agregó que el ‘10′ incaico no siente el peso por errar el penal ante los daneses.

¿Cuándo jugará el repechaje la Bicolor?