Repechaje Perú vs. Australia rumbo a Qatar 2022: sigue las últimas noticias de la Blanquirroja

¡Quedan pocos días para el Perú vs. Australia! Este partido se llevará a cabo por el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022 y definirá al penúltimo integrante de la Copa del Mundo. En esta nota podrás enterarte todo sobre el cotejo más importante de la selección peruana en los últimos años, pues podría regresar a la competición más grande por segunda vez de manera consecutiva.

Recuerda que podrás tener todas las incidencias en la web de La República Deportes, donde te informaremos acerca de la previa del repechaje 2022, así como también del minuto a minuto del Perú vs. Australia.

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs. Australia?

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs. Australia?

El repechaje para Qatar 2022 entre Perú vs. Australia se llevará a cabo este lunes 13 de junio a la 1.00 p. m. (hora peruana).

México: 1.00 p. m.

Perú: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

¿En qué canal ver el Perú vs. Australia?

La transmisión del partidazo entre Perú vs. Australia EN DIRECTO estará a cargo de los canales Movistar Deportes (03 y 703 en HD) y Latina TV (02 y 702 en HD). También podrás seguirlo a través de las plataformas de streaming Movistar Play y Latina TV GO.

¿Cómo ver Perú vs. Australia ONLINE GRATIS?

Si es que no tienes las facilidades para seguir el repechaje entre Perú vs. Australia, no te preocupes, pues encontrarás toda la información en la web de La República Deportes.

¿Dónde van a jugar Perú vs. Australia?

El repechaje entre Perú vs. Australia se llevará a cabo en el Estadio Ahmed bin Ali. Este recinto multipropósito está ubicado en Rayán, Qatar, y será sede de algunos partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol 2022. Fue inaugurado en el 2003 y tiene capacidad para 50.000 espectadores.