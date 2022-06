Perú vs. Australia será el último paso para ambas naciones en su búsqueda por clasificar para el Mundial Qatar 2022. Por un lado, la selección peruana podría volver por segunda vez consecutiva a una Copa del Mundo bajo el mando de Ricardo Gareca, mientras que los Socceroos —pese a ya no contar con la mejor generación en su historia— buscan alcanzar su quinta cita mundialista de manera ininterrumpida (no falta desde 2006).

Este duelo despertó muchas sensaciones entre los hinchas sudamericanos; sin embargo, existe un grupo (especialmente chilenos y colombianos) que desea que la Blanquirroja no pueda clasificar para Qatar 2022.

Como se recuerda, Colombia y Chile quedaron fuera de toda posibilidad de clasificar para la Copa del Mundo tras quedar sextos y séptimos, respectivamente, en la tabla de las eliminatorias sudamericanas.

Tuit sobre el Perú vs. Australia. Foto: Twitter

¿Cuándo juegan Perú vs. Australia?

El partido Perú vs. Australia se jugará el próximo lunes 13 de junio. Será el penúltimo duelo de la repesca mundialista; asimismo, dará al vencedor el pase al Grupo D de la Copa del Mundo.

¿A qué hora es el partido Perú vs. Australia?

En todo el territorio peruano, el cotejo Perú vs. Australia se podrá seguir desde la 1.00 p. m. La hora local en Qatar, donde se jugará el encuentro, será 9.00 p. m. cuando suene el pitazo inicial.

¿Qué canal transmite Perú vs. Australia?

La transmisión por TV del repechaje Perú vs. Australia estará a cargo de los canales Latina (por la señal abierta) y Movistar Deportes (en cable y/o satélite). También puedes seguir la cobertura minuto a minuto desde la página web de La República Deportes.