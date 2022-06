La insólita posición en la que Raziel García jugaría como titular en el repechaje

Raziel García es una de las nuevas caras en la selección peruana. El habilidoso volante tiene un espacio en el equipo de Ricardo Gareca y siempre está dispuesto a apoyar a la Bicolor sea como sea. Incluso, si esto significa jugar en una posición que no es la suya y es que se ha podido conocer que el futbolista de Deportes Tolima ha trabajado en un lugar del campo impensado para él.

Según RPP, el jugador peruano habría sido probado como lateral derecho. “Raziel García está jugando como lateral derecho en los partidos de práctica y el comando técnico le dijo que esté atento en caso Luis Advíncula no llegue al repechaje o pase algo con Aldo Corzo”, informaron.

Tuit de Fútbol como cancha. Foto Twitter

Como bien resaltan, esto se estaría dando en el caso de que tanto Luis Advíncula como Aldo Corzo no lleguen para el encuentro ante Australia o Emiratos Árabes que se jugará este 13 de junio en Doha.

¿Cuándo juegan el repechaje Perú vs. Australia o Emiratos Árabes?

El repechaje internacional entre Perú vs. Australia o Emiratos Árabes se jugará el lunes 13 de junio.

¿A qué hora es el repechaje Perú vs. Australia o Emiratos Árabes?

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Perú: 1.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Qatar: 9.00 p. m.

¿Dónde ver el repechaje Perú vs. Australia o Emiratos Árabes por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del repechaje Perú vs. Australia o Emiratos Árabes por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al canal GolPerú. En caso no tengas acceso al mismo, recuerda que puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.