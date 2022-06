Emiratos Árabes vs. Australia: ¿dónde ver EN VIVO el partido por las eliminatorias?

Emiratos Árabes vs. Australia EN VIVO se enfrentan este martes 7 de junio en el Ahmed bin Ali Stadium de Rayyan (Qatar) para definir al representante asiático en el repechaje del Mundial Qatar 2022. Si quieres saber quién será el rival de Perú, sintoniza este partido desde la 1.00 p. m. (hora peruana) en los canales que te indicamos a continuación.

Ambos conjuntos llegan a esta instancia tras acabar terceros en sus grupos de la tercera ronda de las eliminatorias asiáticas. Australia quiere su quinta clasificación consecutiva a un mundial, mientras que Emiratos Árabes busca la segunda de su historia.

El último choque entre ambas selecciones, por los cuartos de final de la Copa Asiática 2019, resultó en victoria de Emiratos por 1-0 con tanto de Ali Mabkhout, quien además es goleador de la actual eliminatoria continental con 14 puntos.

Emiratos Árabes vs. Australia: ficha del partido

Partido Emiratos Árabes vs. Australia ¿Cuándo juegan? Martes 7 de junio ¿A qué hora juegan? 1.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Ahmed bin Ali Stadium, Rayyan ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

Australia culminó en el tercer lugar del grupo B de la tercera ronda asiática, con 15 puntos. Foto: AFP

¿A qué hora juega Emiratos Árabes vs. Australia?

El compromiso Emiratos Árabes vs. Australia inicia a las siguientes horas, según donde te encuentres:

Perú: 1.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Emiratos Árabes vs. Australia?

Los siguientes canales transmitirán el Emiratos Árabes vs. Australia en cada país:

Perú: ESPN 2, Star +

México: ESPN, Star +

Colombia: ESPN 2, Star +

Ecuador: ESPN 2, Star +

Venezuela: ESPN 2, Star +

Bolivia: ESPN 2, Star +

Paraguay: ESPN 2, Star +

Chile: ESPN 2, Star +

Argentina: ESPN 2, Star +

Uruguay: ESPN 2, Star +

Internacional: Bet365, Onefootball.

La selección de Emiratos Árabes terminó tercera con 12 puntos en su grupo de las eliminatorias asiáticas. Foto: AFP

¿Dónde ver Emiratos Árabes vs. Australia EN VIVO ONLINE GRATIS?

En Latinoamérica, este partido por las Eliminatorias Qatar 2022 será transmitido por internet a través de Star Plus. Si no tienes acceso a esta opción, conéctate a La República Deportes para seguir todas las incidencias y el minuto a minuto del Emiratos Árabes vs. Australia EN VIVO ONLINE GRATIS.

Emiratos Árabes vs. Australia: alineaciones probables

Emiratos Árabes: Eisa; Hussain, Al Hammadi, Al-Ahbabi, Abbas; Hassan, Ramadan, Abdulrahman; Canedo, Mabkhout y Al-Maazmi.

Australia: Ryan; Karacic, Rowles, Wright, Davidson; Dougall, Mooy; Mabil, McGree, Hrustic; MacLaren.

PUEDES VER: Las piezas claves de Perú para lograr el ansiado boleto al Mundial de Qatar 2022

¿Dónde se jugará el partido Emiratos Árabes vs. Australia?

El duelo Emiratos Árabes vs. Australia se jugará en el Ahmed bin Ali Stadium de la ciudad de Rayyan, estadio construido en 2003, con capacidad para 50.000 espectadores. Albergará seis partidos de fase de grupos y de octavos de final en Qatar 2022.