A un día para el Australia vs. Emiratos Árabes, que determinará al rival a vencer para la selección peruana, una de las figuras de los soccerooss señaló sentirse satisfecho con la recepción que ha tenido su equipo en Qatar, además de los buenos resultados que ha cosechado en dicho país hasta el momento.

“Qatar ha sido como nuestro hogar lejos del hogar. Fue amable con nosotros y nos hizo sentir bienvenidos. Hemos jugado algunos partidos aquí y tenemos un buen récord, pero lo tratamos (el repechaje asiático) como cualquier otro juego”, expresó Martin Boyle, extremo derecho, para la página web oficial de su selección.

Además de los, al menos, dos encuentros más que Australia podría jugar en el país de Oriente Medio, su historial en esta región se compone de cuatro cotejos, con balance de dos triunfos, un empate y una sola derrota (esta última en un amistoso).

Martin Boyle juega en el Al-Faisaly de la Liga Profesional Saudí. Foto: AFC

El jugador escocés de nacimiento lleva anotados cinco goles en 16 partidos con el equipo, dos de ellos en la fase final de la eliminatoria asiática. Según dijo, lograr la clasificación al Mundial sería algo “surrealista”, pero lo entusiasma la idea de convertirse en “leyenda” con dicho logro.

“La idea de clasificarme para una Copa del Mundo, considerando de dónde vengo en mi carrera, diría que es un poco surrealista. Me gustaría pensar que cada vez que me he puesto la camiseta he dado el 100% y lo he hecho bastante bien, pero en estos próximos juegos es donde definitivamente puedes convertirte en una leyenda y poner tu nombre en los libros”, agregó.

Australia vs. Emiratos Árabes: fecha y hora

El encuentro entre socceroos y emiratíes se llevará a cabo este martes 7 de junio, desde la 1.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Ahmad Bin Ali. La transmisión por TV estará a cargo del canal ESPN 2, aunque también podrás sintonizar la señal de Star Plus por internet y La República Deportes para la cobertura ONLINE.