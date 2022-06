Perú vs. Nueva Zelanda: sigue aquí EN VIVO ONLINE el amistoso de la Bicolor

¿Cómo ver ONLINE el Perú vs. Nueva Zelanda?

Para que no te pierdas la transmisión del Perú vs. Nueva Zelanda por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Movistar Deportes. En caso no tengas acceso al mismo, también tienes la opción de informarte a través de La República Deportes.