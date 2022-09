Antony es considerado el sucesor de Neymar en Brasil por su rendimiento en los partidos. Sin embargo, la ‘joya’ brasileña también brilla por luz propia al ser codiciado por diversos equipos de fútbol. Uno de ellos ha sido el Machester United, club que no ha escatimado en desembolsar el monto de 100 millones de euros para traer a sus filas al futbolista. En solo cuatro años y en plena etapa de su juventud, hizo historia al convertirse en uno de los fichajes más caros de los diablos rojos.

Los primeros pasos de Antony, la ‘joya’ brasileña

Desde joven, su forma de jugar ha llamado la atención de miles de personas. Nacido en Osasco, Antony demostró un talento único para el fútbol que lo hizo resaltar en el campo. Esto logró que vistiera la camiseta del Sao Paulo, desde los 12 hasta los 19 años, e iniciara una travesía llena de aventuras y desafíos en el deporte que ama.

La 'joyita' brasileña debutó en el equipo de Brasil a la edad de 12 años. Foto: ZHIZHAO WU/ Getty Images

En el equipo de su país, Antony logró formarse profesionalmente y participar en 52 partidos, donde realizó seis goles. Aunque solo jugó una temporada en el cuadro brasileño, el proceso le permitió mejorar su rendimiento, demostrar su talento y hacerse notar no solo en Brasil sino alrededor del mundo. Así fue como el Ajax puso su mirada en él y le dio una propuesta prometedora para continuar en las grandes ligas.

El pase del Ajax al Manchester United

En febrero del 2020, luego de haber sido visto con Brasil en el preolímpico ganado por Argentina, los reclutadores del Ajax no dudaron en llevárselo . El club neerlandés pagó más de 15 millones de euros, más objetivos y el 20% de una futura compra para tenerlo en el conjunto paulista.

En Ajax, Antony demostró su calidad y deslumbró con lo que mejor sabe hacer: el regate. Durante dos temporadas de ensueño destacó por su gran nivel en el campo de juego.

En la primera temporada llegó a disputar 46 partidos entre la liga y competiciones europeas. Aquí anotó 10 goles y pudo hacer la misma cantidad de pases. En la segunda temporada, el jugador brasileño participó en 33 partidos y anotó 12 goles, mientras que pudo asistir a sus compañeros hasta en 10 oportunidades.

Para Antony, el club de fútbol Ajax de Ámsterdam le permitió explorar diversas formas de juego que le permitieron mejorar profesionalmente. “Fue el club que me abrió las puertas desde que llegué. Me hizo sentir muy bien porque siempre me sentí en casa”, mencionó para la entrevista realizada por Manchester United.

Sin embargo, un nuevo desafío comienza para él con la oferta del Manchester United. El equipo hizo de todo para que el fichaje de Antony sea una realidad en los diablos rojos. Esto no hubiese sido posible sin la lucha de Erik ten Hag, quien convenció a la directiva de los ‘Red Devils’ para traerlo a sus filas.

El jugador brasileño junto a Erik ten Hag luego de confirmarse su entrada a la 'Red Devil's'. Foto: Manchester United

Este fichaje se convirtió en histórico porque Manchester United terminó pagando 100 millones de euros para comprarlo . Así, se volvió en el segundo fichaje mejor pagado, seguido de Paul Pogba (105 millones). Esto marcó, también, un hito en la Eridivise, debido a que la ‘joya’ brasileña es el primer jugador de la liga que fue comprado con una suma gigantesca.

Nuevos retos y el reencuentro con Lisandro Martínez

Con su nuevo equipo, Antony se encuentra emocionado . Así lo hizo a dar a conocer en la entrevista que dio para la Manchester United.

“Primero, estoy muy feliz de poder estar aquí en Manchester United. Para mí, esto es un sueño. Un sueño que se está haciendo realidad. Estoy muy agradecido por el apoyo y la confianza de todos. Quiero venir aquí para hacer historia”, dijo en la conversación.

Así, no solo espera mejorar sus habilidades y continuar su legado, también aspira a contribuir al equipo y forjar la confianza con sus compañeros. Según el jugador brasileño, su nuevo reto es demostrar su talento.

“Mi fuerte es la habilidad, el regate, la creatividad. Creo que mi punto fuerte es la creatividad en ataque, el regate, el pase, facilitarle la pelota a mis compañeros. Entonces, esos son mis puntos positivos, así que voy a tratar de hacer la diferencia de esa manera”, mencionó para Manchester United.

Lisandro Martínez y Antony jugarán juntos para el Manchester United. Foto: Daily Manchester United news

Este aporte también quiere hacerlo a lado de Lisandro Martínez, un jugador que conoció cuando trabajaba en el Ajax. “Espero que podamos estar juntos de nuevo y poder escribir más historias”, mencionó al respecto.

Sin duda, se vienen grandes sorpresas para Antony y los hinchas del Manchester United. Con un largo historial como jugador, tanto en su desenvolvimiento en el equipo brasileño, su participación en los Juegos Olímpicos 2020, su papel como atacante en el Ajax y, ahora, con su nuevo ingreso al equipo de fútbol profesional inglés, el futbolista de 22 años demostró que puede seguir brillando y lograr mucho más.