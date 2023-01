EN VIVO Alianza Lima: últimas noticias de los blanquiazules previo al inicio de la Liga 1

Con el pasar de los días crece la incertidumbre sobre Alianza Lima. Cabe recordar que los blanquiazules se encuentran dentro de los 8 clubes que se niegan a jugar la Liga 1 2023 si la Federación Peruana de Fútbol no levanta la medida cautelar que interpuso en contra de GolPerú por los derechos de televisión. Si bien el inicio del campeonato peruano se postergó debido a los conflictos sociales, el tema legal todavía no se resuelve y los victorianos todavía no conocen lo que ocurrirá en su futuro cercano. Sigue AQUÍ las últimas noticias del vigente bicampeón.

EN VIVO Alianza Lima, últimas noticias 15:03 Paolo Guerrero dejó un mensaje a Alianza antes de irse a Argentina Antes de someterse a las pruebas médicas en el Racing Clun, el exprimentado goleador reafirmó su hinchaje por Alianza Lima y agredeció el cariño de los hinchas. VIDEO: BestCable Sports. 13:15 ¿Cuándo y a qué hora debutaría Alianza Lima en la Liga 1? El conjunto comandado por Guillermo Salas podría debutar el próximo sábado 28 de enero. Alianza Lima tiene programa un duelo contra Deportivo Municipal en Matute por la fecha 2 de la Liga 1 2023. 11:53 ¡Conoce todo sobre Alianza Lima! Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura de las últimas noticias de Alianza Lima. AQUÍ podrás enterarte de todas las novedades del vigente bicampeón previo a su debut en la Liga 1 2023.

Próximo partido de Alianza Lima

Según la última información proporcionada por la organización, el certamen comenzará esta semana. Alianza Lima tiene programado enfrentarse a Deportivo Municipal el próximo sábado 28 de enero a las 3.30 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva. El duelo será por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 del fútbol peruano.

Fixture Alianza Lima en el Torneo Apertura de la Liga 1

Fecha 1: Atlético Grau vs. Alianza Lima

Fecha 2: Alianza Lima vs. Deportivo Municipal

Fecha 3: Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Fecha 4: Alianza Lima vs. Sport Boys

Fecha 5: Universitario vs. Alianza Lima

Fecha 6: Alianza Lima vs. César Vallejo

Fecha 7: UTC vs. Alianza Lima

Fecha 8: Alianza Lima vs. Cusco FC

Fecha 9: Sport Huancayo vs. Alianza Lima

Fecha 10: Alianza Lima vs. Cienciano

Fecha 11: Alianza Atlético vs. Alianza Lima

Fecha 12: Alianza Lima vs. Cantolao

Fecha 13: Unión Comercio vs. Alianza Lima

Fecha 14: Descansa

Fecha 15: Alianza Lima vs. Carlos Mannucci

Fecha 16: Melgar vs. Alianza Lima

Fecha 17: Alianza Lima vs. Binacional

Fecha 18: ADT Tarma vs. Alianza Lima

Fecha 19: Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso.

Jugadores de Alianza Lima