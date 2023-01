Paolo Guerrero: la curiosa cláusula que le impuso Alianza Lima y no aceptó

No pudo ser. Paolo Guerrero tiene todo encaminado para ser nuevo refuerzo del Racing Club. Como es conocido, el ‘Depredador’ quedó libre después de perder la categoría con el Avaí de Brasil y varios hinchas soñaban con su regreso a Alianza Lima; sin embargo, esto no se pudo concretar en la presente temporada. Al respecto, el periodista Pedro García mencionó que hubo un acercamiento entre el jugador y el equipo de sus amores, pero la existencia de una curiosa cláusula impidió su llegada a Matute.

“Tengo entendido que en Alianza Lima pretendieron hacerle un examen médico como Racing se lo va a hacer, pero con una cláusula donde fijaban que si había problemas de ausencia por lesión, el salario disminuía y finalmente Paolo no aceptó”, explicó el comunicador en el programa “Al ángulo”.

Cabe resaltar que el ‘Depredador’ arribará a territorio argentino en las próximas horas para someterse a las pruebas médicas. De no mediar mayores inconvenientes, se convertiría en uno de los refuerzos de la Academia con miras a la Liga Profesional y la Copa Libertadores.

Paolo responde sobre Alianza Lima

Ante la noticia del fichaje de Paolo Guerrero por el equipo comandado por Fernando Gago, muchos aficionados reaccionaron a través de redes sociales y le mandaron mensajes al goleador histórico de la selección peruana.