Paolo Guerrero y su desgarradora revelación sobre Alianza Lima: “Me dijeron que no tenían interés”

Nuevo reto. Paolo Guerrero habría pasado los exámenes médicos con Racing Club y sería su flamante fichaje para la nueva temporada, confirma prensa argentina. El delantero peruano tendrá su primera experiencia en la liga albiceleste después de su largo paso por el balompié brasileño, en el que jugó en Corinthians, Flamengo, Internacional y Avaí FC. El ‘9′ ha dividido a la afición de la Academia, ya que algunos lo apoyan y otros no lo ven con buenos ojos, debido a su último año, en el que pasó gran parte del tiempo lesionado y sin jugar.

Tras dejar al León de la Isla, Guerrero habría sido ofrecido para que refuerce la delantera de Alianza Lima en la temporada 2023 de la Liga 1 y la Copa Libertadores; pero, según reveló el gerente deportivo íntimo, José Bellina, el atacante “no estaba dentro del plan deportivo” de los victorianos.

En ese sentido, el máximo goleador de la selección peruana rompió su silencio y confirmó que los blanquiazules le dieron una respuesta negativa. En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, un seguidor le preguntó “¿Racing? Paolo, era Alianza” y el ‘Depredador’ aprovechó la oportunidad para manifestarse al respecto: “Alianza no me quiso, me dijeron que no tenían interés”.

Comentario de Paolo Guerrero. Foto: captura de Instagram

¿Cuánto es el valor de Paolo Guerrero?

De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, Paolo Guerrero está cotizado en 200.000 euros , el cual es su menor valorización en toda su carrera. El pico más alto con el que fue tasado llegó a ser de 8 millones de euros, entre el 2009 y 2010, cuando militaba en el Hamburgo de la Bundesliga.