Alianza Lima preocupa para la Copa: ¿se puede rescatar algo del duelo ante Atlético Nacional?

Alianza Lima perdió ante Atlético Nacional por 3-0 este domingo 15 de enero. Los blanquiazules disputaron su segundo amistoso internacional pensando en la Liga 1, y sobre todo en la Copa Libertadores, torneo en el que quieren destacar y organizaron estos encuentros como una buena preparación. No obstante de la buena actuación mostrada ante Junior en Matute, no quedó nada, pues, contra el verdolaga, el equipo de Guillermo Salas no fue efectivo y tampoco generó peligro al arco rival. Con este tipo de actuaciones, es difícil destacar a nivel internacional.

Y así, la presión en Alianza Lima aumenta. La gran deuda y el objetivo principal es la Copa Libertadores, en la cual los íntimos deben apuntar a romper la mala racha de 29 partidos consecutivos sin ganar, y también pasar a la siguiente fase. Los aliancistas no pueden aspirar a menos, y así lo dejó en claro Hernán Barcos en la presentación.

“Quiero que confíen en este grupo, que sabe del compromiso que es representar esta camiseta. No los vamos a defraudar. Este grupo tiene el compromiso que quiere el tricampeonato y pelear la Libertadores. Porque no nos conformamos con ganar un partido y cortar la racha. Eso no es Alianza Lima. Alianza Lima es pelear la Libertadores, competirla. Vamos a necesitar de todos ustedes con el apoyo de siempre”, dijo el ‘Pirata’ en la ‘Tarde Blanquiazul’.

Con lo visto ante Atlético Nacional, el hincha comienza a desesperarse. Un comportamiento normal. Un rendimiento así es motivo para estar preocupado, exigir cambios y probar otros jugadores. La mochila pesa y el pueblo aliancista ya que no quiere más papelones en la Libertadores.

Santiago García, el destacado de la goleada de Alianza Lima

Como si fuera un oasis en medio del desierto, Santiago García fue el jugador que más brilló sobre el resto de sus compañeros frente a Atlético Nacional. El defensor mostró sus credenciales y cualidades defensivas ante el verdolaga.

Si habían dudas sobre su desempeño, el choque ante los colombianos ha despejado varias incógnitas. Sin lesiones, el argentino es garantía atrás. Tuvo dos grandes cierres en el primer tiempo cuando el partido iba 1-0 en contra. Además, mostró buen juego con los pies, distribución de balón y gran anticipación para interceptar el balón.

Otro que mostró un buen desempeño pese a los pocos minutos en cancha fue Andrés Andrade. El colombiano entró en reemplazo de Jairo Concha y trascendió en la cancha. Tuvo una buena llegada que casi termina en gol. Para su mala fortuna, no estuvo acompañado de la jugada. Se perfila para entrar al 11.

Yordi Vílchez es buen central, pero Zambrano está ahí

Uno de los puntos bajos fue la defensa. Peruzzi y Lagos no desbordaron como en otras ocasiones y aportaron muy poco en el ataque. No obstante, el punto más bajo fue Yordi Vílchez.

El futbolista tuvo un grosero error que terminó en el 1-0 en contra. Golpe psicológico que lo condiciona en el juego y lo convirtió en el punto más bajo. Son pocas las veces que se ha equivocado, pero atrás de él está Carlos Zambrano. Con el ‘León’ al acecho, el margen de error se reduce.

Para los partidos de visita, ¿modificar el mediocampo?

Josepmir Ballón es indiscutible en el mediocampo de Alianza Lima. Es el pulmón del equipo, pero con él solo no alcanza. De visita en la Copa Libertadores, Alianza Lima debería sostener el medio con un jugador que cumpla las mismas funciones que el capitán íntimo, como por ejemplo el exjugador de la Academia Cantolao Jesús Castillo.

Por otro lado, Jairo Concha y Pablo Lavandeira tuvieron un rendimiento bajo. Les costó armar el juego y tuvieron pocas ocasiones para habilitar a sus compañeros. Y quien debería mejorar más es el ‘10′ blanquiazul. En La Victoria quieren venderlo, pero con actuaciones así a nivel internacional es complicado.

Barcos, Sabbag y Goicochea: las opciones en ataque

Aldair Rodríguez tuvo una presentación muy pobre e ineficiente. No transcendió en cancha. Poca participación con el balón. No le llegaban los balones y tampoco se involucraba en armar el juego.

Para su mala fortuna, él no podrá ser considerado en la Libertadores, ya que arrastra una dura sanción desde la edición del 2021. Arriba en ataque, los encargados será Hernán Barcos, Pablo Sabbag y, si tiene espacio, Juan Pablo Goicochea. Los goles deberán llegar mediante estos tres.