Periodista colombiano ‘dispara’ contra nivel de Alianza Lima: “Esperaba un poquito más de ellos”

Alianza Lima no pudo amargarle la fiesta a Atlético Nacional en el día de su presentación y terminó perdiendo 3-0 en el estadio Atanasio Girardot. Los blanquiazules fueron goleados por un equipo que alineó algunos juveniles y no pasó mayores apuros para quedarse con el triunfo. Pese a la contundente victoria, la afición del cuadro verdolaga no quedó conforme, puesto que cuestionó el nivel del rival.

Precisamente, un periodista colombiano afirmó que el fútbol demostrado por Alianza Lima no fue lo esperado, más aún sabiendo que el plantel íntimo cuenta con grandes figuras en sus filas y es uno de los mejores en los últimos años.

“Yo esperaba un poquito más de Alianza Lima. Hablábamos que este es una nómina de las mejores de los últimos tiempos, que ya tiene dos o tres partidos encima de pretemporada. Esperaba que estuviera más suelto”, manifestó uno de los comentaristas de Win Sports de Colombia.

Otro panelista de dicho medio deportivo colombiano señaló que lo mostrado por Alianza Lima en la Tarde Blanquiazul ante Junior de Barranquilla no se asemeja en nada a lo ocurrido ante Atlético Nacional.

“Yo vi el partido ante Junior y este Alianza no se parece en nada a lo que jugó en Lima”, agregó.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Tras jugar ante Atlético Nacional, Alianza Lima volverá a salir a la cancha en el inicio de la Liga 1 2023. Los victorianos debutarán el domingo 22 de enero de visita ante Atlético Grau.