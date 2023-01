Alianza Lima confirma que no quiso a Paolo Guerrero para este 2023: “Buscábamos juventud”

Los caminos de Alianza Lima y Paolo Guerrero no se cruzaron en 2022, pese a los intentos del club íntimo por fichar al delantero, y tampoco lo harán este 2023. Así lo dejó entrever José Bellina, director deportivo del cuadro blanquiazul, quien reveló que el ‘Depredador’ no entró en los planes para la presente temporada porque se buscaban jugadores con más “juventud y características distintas”.

“Nosotros, dentro de la proyección deportiva, ya contábamos con Hernán (Barcos), estábamos convencidos de que teníamos que traer una segunda opción de delantero, pero en un momento distinto, con un poquito más de juventud y características distintas para la Liga 1 y la Copa, y trajimos a Pablo Sabbag”, detalló el directivo en conferencia de prensa.

El atacante colombiano de 25 años llega procedente de La Equidad, con el cual anotó 15 goles en 48 partidos el último año. Guerrero, en cambio, apenas disputó 10 encuentros del Brasileirao con el Avaí, pero no pudo marcar ni brindar asistencias.

Paolo Guerrero jugó en el Brasileirao el último semestre del 2022. Foto: Avaí/Twitter

“Las conversaciones con un jugador como Paolo son constantes, no se cortan de la nada. En algún momento, pudo ser constante y hubo acercamiento, pero no hubo avance. No hemos intentado acercarnos con él para traerlo en este mercado”, remarcó Bellina.

¿Cuántos años tiene Paolo Guerrero?

El último 1 de enero, el goleador histórico de la selección peruana cumplió 39 años. Actualmente, se encuentra sin club, en condición de agente libre, aunque Racing de Avellaneda lo habría sondeado, según la prensa argentina.

Delanteros de Alianza Lima el 2023

Las opciones en zona ofensiva con las que cuenta Alianza Lima para esta Liga 1 2023 y Copa Libertadores son Hernán Barcos, Pablo Sabagg, Aldair Rodríguez y Juan Pablo Goicochea como delanteros centro. Todos ellos fueron presentados como parte de la plantilla en la Tarde Blanquiazul.