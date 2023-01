Carlos Zambrano a Alianza Lima: ¿qué le aportará el fichaje del año al bicampeón de la Liga 1?

Uno de los jugadores más esperados por los hinchas de Alianza Lima para esta temporada era el defensa Carlos Zambrano, cuya incorporación se hizo oficial durante la presentación del plantel íntimo en la reciente Tarde Blanquiazul 2023. El ‘León’ arriba a tienda victoriana luego de una abrupta salida de Boca Juniors, club con el cual ganó varios títulos en los últimos años y del que llega como uno de los titulares.

Este importante roce internacional con el que viene el chalaco es sin duda su principal atractivo, pues le da a su equipo más armas para pelear por el tricampeonato en la Liga 1, pero, sobre todo, para sacudirse de su mala racha en la Copa Libertadores, torneo que tiene a mal traer al cuadro aliancista desde hace algún tiempo.

Incluso la prensa internacional destacó el fichaje de Zambrano por el actual bicampeón. “Su salida le dejó un hueco grande al Xeneize en la zaga”, consideró el diario Olé, que resaltó el papel del peruano en el campeonato de la Primera División de Argentina 2022 logrado por el elenco de Hugo Ibarra.

Además de la continuidad ganada en el fútbol argentino, el central cuenta con toda la experiencia de su paso por Europa y sus convocatorias a la selección peruana. Su presencia será un aumento considerable en la calidad de la plantilla y jerarquía en el terreno de juego.

¿Cómo jugará Carlos Zambrano en Alianza Lima?

Uno de los aspectos más destacables del ‘León’ es su capacidad para jugar en esquemas de tres, cuatro o cinco defensas en la línea de fondo. Su buena salida con el balón es otra de las virtudes que posee, aunque no tanto como su recia marca, con la cual apunta a volver aún más sólida una de las mejores zagas del fútbol local en el 2022.

La velocidad y buena técnica de Yordi Vílchez, quien sería su compañero en la zona central, servirían como un excelente complemento. Santiago García se podría sumar a este par, aunque todavía está por ver cómo se adapta el argentino al estilo de ‘Chicho’ Salas.

Pese a todo, acaso podrían mencionarse como posibles preocupaciones para los hinchas dos factores inherentes al flamante jale: su ‘desconocimiento’ de la liga local y la tendencia al juego fuerte.

Respecto al primer aspecto, si bien se puede pensar que pasar de una liga más exigente a un torneo de menor nivel no debería representar problemas, este no es siempre el caso. En cuanto al segundo, aunque la tendencia de Zambrano por hacerse amonestar en exceso ha disminuido, no se puede negar que, durante la última temporada del campeonato argentino, se ‘salvó’ muchas veces por las decisiones polémicas de los árbitros.

Un aporte adicional del futbolista de 33 años, fuera de lo deportivo, es el impacto económico que tendrá para la institución blanquiazul, como lo fue en su momento el regreso de Jefferson Farfán. El área de marketing del club, que ha venido realizando una buena labor, tendrá en la figura del zaguero un material más que interesante con el que trabajar.

Carlos Zambrano llega como titular desde Argentina. Foto: Alianza Lima

¿Qué dijo Carlos Zambrano tras ser presentado?

A los pocos minutos de presentarse ante la fanaticada de Alianza Lima, el central se pronunció vía redes sociales. El seleccionado expresó su satisfacción por llegar al bicampeón nacional, del cual afirmó ser hincha desde niño.

“¡Día soñado! Todo comenzó desde pequeño, con amor a tus colores. Luego, como un fanático más. Después, tenía el sueño de vestirme de blanquiazul en algún momento de mi carrera. Hoy, gracias a Dios, después de 17 años, vuelvo a mi país a defenderte. ¡Gracias por esta oportunidad, Alianza Lima, y gracias a todo el pueblo blanquiazul por su apoyo y recibimiento!”, escribió el ‘Káiser’.

¿Cuánto vale el pase de Carlos Zambrano?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, Carlos Zambrano tiene un pase cotizado en 400.000 euros, aunque Alianza no tuvo que pagar nada por su fichaje, ya que el zaguero y Boca llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato que los vinculaba hasta mediados de este 2023.

Carlos Zambrano disputará la Liga 1 y la Copa Libertadores en el 2023. Foto: composición LR/Luis Jiménez/GLR/Alianza Lima

Números de Carlos Zambrano en 2022

En el último año, el defensor consiguió disputar un total de 29 partidos, entre todas las competencias, con la camiseta xeneize. En todos esos juegos acumuló 2.272 minutos, dio una asistencia, recibió ocho tarjetas amarillas y una roja.

Su saldo de resultados fue de ocho derrotas, 18 victorias y tres empates. Con la selección peruana, estuvo presente en los compromisos por eliminatorias contra Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, el amistoso ante Nueva Zelanda y el repechaje al Mundial Qatar 2022 frente a Australia.

¿Cuántos títulos ganó Carlos Zambrano?

A lo largo de sus casi 14 años de carrera profesional, Zambrano logró sumar a su palmarés ocho títulos con clubes de Europa y Argentina. En el Viejo Continente conquistó una Copa de Alemania (Schalke 04), una Copa de Grecia (PAOK Salónica) y una Copa de Suiza (FC Basilea); mientras que en su regreso a Sudamérica ganó una Superliga Argentina, dos Copas de la Liga, una Copa Argentina y una Liga Profesional Argentina, todas con Boca Juniors.