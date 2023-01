Alianza Lima no quiere dormirse en sus laureles e irá en busca de más este 2023. Con el objetivo de lograr el tricampeonato en la Liga 1 y romper su mala racha de partidos sin ganar en la Copa Libertadores, el conjunto íntimo ha armado un plantel con varios ‘jales’ de peso que provienen de algunas de las mejores ligas de Sudamérica. Todos ellos fueron presentados en la Tarde Blanquiazul, que se llevó a cabo el último domingo en el estadio Alejandro Villanueva.

Además de los fichajes, el elenco victoriano aseguró la renovación de algunos futbolistas que fueron piezas clave para el bicampeonato, como Hernán Barcos, Yordi Vílchez y Josepmir Ballón. El entrenador Guillermo ‘Chicho’ Salas también fue ratificado en su puesto por la buena impresión que dejó pese a asumir el cargo de urgencia.

Según el gerente deportivo, José Bellina, la única excepción a una plantilla que consideran ya cerrada sería la incorporación de Christian Cueva. No obstante, el caso de ‘Aladino’ se viene comentando desde hace varias semanas sin mayores novedades, por lo cual su posible llegada sigue siendo una incógnita.

Alianza Lima venció a Junior en la Tarde Blanquiazul 2023. Foto: GLR

Alianza Lima: plantel 2023

Arqueros: Ángelo Campos, Franco Saravia, Ítalo Espinoza, Sebastián Amasifuén

Defensas: Yordi Vílchez, Pablo Míguez, Edinson Chávez, Santiago García, Joao Montoya, Ricardo Lagos, Gino Peruzzi, Carlos Zambrano

Mediocampistas: Oswaldo Valenzuela, Jesús Castillo, Pablo Lavandeira, Jairo Concha, Jorge del Castillo, Mauricio Arrasco, Andrés Andrade, Josepmir Ballón

Delanteros: Cristian Benavente, Bryan Reyna, Aldair Rodríguez, Franco Zanelatto, Óscar Pinto, Gabriel Costa, Juan Pablo Goicochea, Pablo Sabbag, Hernán Barcos.

Fichajes de Alianza Lima

Además de Franco Zanelatto, quien se encontraba cedido a préstamo y vuelve para el 2023, estas son las incorporaciones que ha hecho Alianza a su plantilla.

Gabriel Costa

Edinson Chávez

Jesús Castillo

Bryan Reyna

Ítalo Espinoza

Pablo Sabbag

Andrés Andrade

Carlos Zambrano.

¿Qué jugadores se irán de Alianza Lima?

Tres futbolistas que actualmente tienen contrato con los íntimos, pero que no están en los planes del técnico, no fueron presentados en la Tarde Blanquiazul. Se trata de Darlin Leiton, Aldair Fuentes y Miguel Cornejo, quienes no convencieron en 2022 y serían prestados a otros clubes.

¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?

Luego de su victoria 2-1 en el duelo de práctica sobre Junior, Alianza Lima tiene programado otro amistoso antes de su debut en la Liga 1. Como invitado a la Noche Verdolaga, el cuadro blanquiazul se enfrentará al Atlético Nacional de Colombia este sábado 14 de enero a partir de las 4.30 p. m. (hora peruana y colombiana).