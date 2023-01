Al igual que Farfán y Zambrano: ¿quienes son los jugadores de la Bicolor que desean jugar por Alianza?

Alianza Lima presentó a su plantel 2023 en la Tarde Blanquiazul, el último domingo 8 de enero. Una de las novedades en el equipo íntimo fue la presencia del defensor Carlos Zambrano, quien horas antes ya estaba siendo voceado como nuevo jugador blanquiazul. Tras hacerse oficial, el ‘León’ cumplió su sueño de volver a jugar en Perú y defender la camiseta íntima, tal como lo dijo en el 2019.

“Sinceramente, cuando regrese al Perú, quiero jugar en Alianza Lima sí o sí. No estoy seguro si termine en Alianza Lima o en Cantolao, porque también significa mucho para mí. Nunca jugué profesionalmente en Alianza”, reveló en el programa “Al ángulo”.

Situación similar fue la de Jefferson Farfán, quien en el 2021 retornó al club de sus amores y —por si fuera poco— salió bicampeón, tras lo cual puso fin a su carrera futbolística. Con estos antecedentes, en esta nota te contamos qué jugadores de la selección peruana podrían jugar en Alianza Lima luego de haber manifestado su deseo de vestir la blanquiazul.

Christian Cueva

Al igual que Carlos Zambrano, en los últimos días ha sido mencionado el nombre de Christian Cueva como posible jale de Alianza Lima una vez que finalice su estadía en el Al-Fateh de la liga árabe. El popular ‘Aladino’ jugó en La Victoria entre el 2014-2015 y su retorno estaría cada vez más cerca. Así lo dio a conocer José Bellina, director deportivo de los íntimos.

“Cueva aún está vinculado a un club y tiene un proceso y debe resolverlo. Estamos esperando ver cómo se dan las cosas y se pueda avanzar por el lado de Alianza Lima. Es complejo, pero viable”, declaró a Latina TV.

Alexander Callens

Uno de los que más se han pronunciado sobre la posibilidad de jugar en Alianza Lima es el defensor Alexander Callens. Tras la presentación del ‘Káiser’ en Matute, el seleccionado peruano comentó una foto del nuevo jugador íntimo. “Zambrano, espérame para romper bastantes piernas”, se lee en la cuenta de Instagram.

Asimismo, hace unas semanas, el exjugador del New York City contó que le gustaría jugar en la escuadra victoriana.

“Yo lo he dicho. A mí me gustaría jugar en Alianza Lima al menos una vez, pero quisiera retirarme en Sport Boys. Eso siempre lo he dicho porque soy hincha gracias a mi padre”, explicó para el canal de YouTube La Lengua.

Renato Tapia

El ‘Capitán del Futuro’ en la selección peruana también podría llegar a Matute dentro de algunos años. Renato Tapia es un hincha confeso de Alianza Lima pese a haber jugado en las menores de Sporting Cristal. Las veces que ha estado en el Perú, se le ha visto acudiendo a La Victoria o vestido con la camiseta blanquiazul.

“Sí, me veo jugando algún día en Alianza Lima. Sobre todo, la familia quiere que juegue para que todos los fines de semana disfruten también de la buena comida que venden en Matute. Realmente, espero que algún día se pueda dar esa posibilidad. Ojalá no sea tan lejano para lucir la blanquiazul en el campo de juego”, declaró en junio del 2022 a la plataforma Alianza Play.

Asimismo, la esposa de Renato Tapia reveló que el sueño del mediocampista es jugar en Matute. “Algún día cumpliremos nuestro sueño de verte con la blanquiazul”, escribió Andrea Cordero en las historias de su Instagram. Esta respuesta fue compartida por el seleccionado peruano.

Pedro Gallese

Otro referente de la Bicolor que demostró su interés por Alianza Lima —en más de una oportunidad— es el portero Pedro Gallese, quien defendió el arco blanquiazul durante la temporada 2019. El guardameta de la selección peruana reveló hace casi un año que, si vuelve a Perú, no descartaría jugar por los íntimos.

“Quizá, en un futuro, podría regresar. Ahorita, estoy con la cabeza en Orlando City y en la selección peruana, pero ¿por qué no, en un futuro, volver al equipo blanquiazul?”, declaró en conferencia de prensa de la MLS.

Incluso, en la final de la US Open Cup ante Sacramento Republic, el ‘Pulpo’ festejó el título con la camiseta de Alianza.

Sergio Peña

El mediocampista de la selección peruana también confesó en una entrevista del 2022 que, en caso retorne al Perú, su primera opción será el equipo íntimo.

“Si Alianza Lima me quiere en unos años, será mi primera opción en el Perú”, declaró en una entrevista para ESPN Perú.

Recordemos que Sergio Peña se formó en las divisiones menores del Alianza Lima y jugó en el primer equipo en la temporada 2015. Actualmente, milita en el Malmo de Suecia con 27 años.