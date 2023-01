¿Se queda en Argentina? Carlos Zambrano habría sido ofrecido a un histórico del fútbol argentino

Carlos Zambrano pasó Año Nuevo en territorio peruano tras desvincularse de Boca Juniors. El defensor peruano llegó a nuestro país despertando el interés de los hinchas de Alianza Lima, quienes sueñan con tenerlo en sus filas. Incluso, el mismo ‘Kaiser’ había declarado que estaba en sus planes llegar a La Victoria; sin embargo, su destino tomaría un nuevo rumbo.

De acuerdo con el medio Telefe Córdoba, el zaguero Carlos Zambrano podría jugar esta temporada 2023 con la camiseta de Talleres de Córdoba, actual subcampeón de la Copa Argentina. Junto a él, también podría llegar su excompañero de Boca Juniors, Carlos Izquierdoz, quien milita en el Sporting de Gijón de España.

Dicho medio argentino precisó que el ‘León’ Zambrano fue ofrecido al conjunto de la ‘T’, por lo que su fichaje está en las manos de los directivos, quienes lo evaluarán y decidirán si lanzan una oferta por el seleccionado peruano.

Carlos Zambrano ha ganado cinco títulos con Boca Juniors . Foto: composición LR/Maxi Failla

Zambrano y su salida de Boca Juniors

Pese a que hace poco más de una semana el futuro de Carlos Zambrano era seguir en Boca Juniors, de un momento a otro esto cambió y el defensor dejó el club. Según medios argentinos, el ‘Kaiser’ habría tenido un cruce de palabras con su técnico Hugo Ibarra; sin embargo, el peruano negó haber cometido alguna indisciplina.