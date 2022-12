Alianza Lima anunció el regreso de portero que ‘descendió' en la Liga 1 2020

Alianza Lima quiere seguir protagonizando el fútbol peruano durante la temporada 2023. Tras dos títulos consecutivos de Liga 1, el cuadro íntimo viene consolidando un plantel lleno de experiencia, proyección y jerarquía de cara al tricampeonato nacional y con el gran objetivo de pelear en la Copa Libertadores 2023. Es por ello que, durante la tarde de este martes 27, el club victoriano presentó dos fichajes: Gabriel Costa e Ítalo Espinoza.

Si bien al primero lo esperaban, ya que fue una de las contrataciones más llamativas del mercado de pases de la Liga 1, el segundo sorprendió a los aficionados blanquiazules. No solo porque Alianza tiene dos grandes arqueros, como lo son Ángelo Campos y Franco Saravia, sino también porque las redes sociales del club lo ‘colaron’ entre las publicaciones de Costa.

Asimismo, Espinoza formó parte del plantel que descendió en cancha durante la temporada 2020, es por ello que los hinchas íntimos dejaron sus impresiones en la cuenta de Twitter del conjunto limeño.

“Si creen que no me voy a molestar porque presentaron a Gabriel, están en lo correcto”, “¿Son vivos no? Ponen al Gabi Costa primero para alegrarnos y después anuncian a este”, “ Nos metieron a Ítalo Espinoza de contrabando ”, se lee en los comentarios de la publicación.

Publicación de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima/Twitter

Posible 11 de Alianza Lima para el 2023