Mientras Cueva quiere regresar a Alianza Lima, Al-Fateh lo manda a jugar a la reserva

Christian Cueva es una prioridad para Alianza Lima. El sueño de la gerencia deportiva y de todo el pueblo blanquiazul es que ‘Aladino’ llegue a La Victoria para la temporada 2023. Pero, no todo es sencillo en esta contratación que intenta conseguir el cuadro íntimo. Es más, si el jugador de la selección peruana no llega, ya habría hasta plan B y C. En medio de las negociaciones para su posible vuelta a Matute, se conoció que Al-Fateh mandó al futbolista a jugar con la reserva.

El deportista de 31 años fue partícipe, y titular, de un partido de la reserva de la liga árabe que se disputó este martes 27 de diciembre. Asimismo, estuvo acompañado por Alex Valera.

Ambos futbolistas fueron influyentes para la victoria por la mínima diferencia para el Al-Fateh. El único tanto del encuentro fue obra de Hassan Al-Mohammed Saleh.

La jugada de la anotación la inició el mismo Christian Cueva, quien metió un pase filtrado para Alex Valera. El delantero hizo la diagonal y mandó un centro al área chica para la llegada de su compañero.

Christian Cueva vistiendo la camiseta de su equipo del Medio Oriente Foto: Al Fateh

¿Qué falta para concretarse la llegada de Christian Cueva a Alianza Lima?

El último lunes 26 de diciembre, José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, dio detalles del estado de las negociaciones con Christian Cueva y reveló qué es lo que falta para que se concrete el préstamo del jugador.

“Él tiene contrato con su club allá, se estaba viendo la manera que si finalmente el club cede a que Christian pueda venir, es la única forma. Estamos en eso, vamos a ver si se puede y si no, ellos tienen la última palabra”, sostuvo en declaraciones para Ovación.