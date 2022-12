Pablo Sabbag y el motivo para fichar por Alianza Lima: “Siempre quise jugar la Copa Libertadores”

Alianza Lima presentó a su nuevo delantero Pablo Sabbag para la temporada 2023 de la Liga 1 y Copa Libertadores. El atacante colombiano llega procedente de La Equidad de Colombia, escuadra con la que marcó 15 goles en 48 partidos en la última campaña del fútbol cafetero, y realizó una rueda de prensa junto con José Bellina, gerente deportivo blanquiazul.

Pablo Sabbag es nuevo jugador de Alianza Lima. Foto: Club Alianza Lima

Llegada a Alianza Lima

El ‘Jeque’ contó que se contactaron con su representante y que se le dio la oportunidad de llegar “al más grande del Perú” y, tras las reuniones, se tomó la decisión de arribar al cuadro íntimo.

Sergio Peña ‘ayudó’ en su fichaje

Además, el atacante reveló que el jugador de la selección peruana Sergio Peña “fue fundamental” para su llegada a la escuadra victoriana, con quien compartió equipo en el Tondela de Portugal en el 2018. ”Sergio influyó mucho. Yo quería venir (a Alianza), cuando lo llamé a contarle todo, él me dijo: ‘Hermano, firma’” , confesó el artillero.

Quiere jugar la Copa Libertadores con Alianza Lima

Al ser consultado sobre el mal momento internacional que tiene Alianza, Sabbag respondió que espera revertir ello con mucho trabajo para “dar una buena presentación en Libertadores”. “ Tuve otras ofertas, pero siempre quise jugar la Copa Libertadores y quiero hacerlo con Alianza” , indicó el colombiano.

Características de Sabbag

“Me considero un delantero que maneja bien ambos perfiles. Yo soy zurdo, pero tengo buen manejo con la pierna derecha. No soy un delantero que le gusta quedarse esperando a que le lleguen los balones al área. Me gusta mucho salir a jugar, a ofrecerme a mis compañeros. Me gustan las bandas, hacer diagonales y moverme por el frente de ataque”, afirmó Sabbag.

Hernán Barcos y el papel que tuvo en el fichaje de Sabbag

“Estuve hablando con Hernán Barcos antes de venir. No nos conocemos en persona, pero me escribió cuando estábamos en negociaciones. Fue un motivo más para aceptar que un referente del club me dijera que viniera, que iba a tener la oportunidad de crecer mucho y que llegaba a un gran equipo”, contó el artillero colombiano.

Sabe jugar con uno o dos delanteros

“Para mí es indiferente jugar con uno o dos delanteros, me siento muy cómodo de ambas maneras. De hecho, en La Equidad jugaba yo solo y, a veces, con un compañero más”, concluyó.