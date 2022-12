Alexander Callens confiesa que le gustaría jugar en Alianza Lima

Alexander Callens, defensa que es usualmente convocado a la selección peruana, es conocido en nuestro país por ser hincha de Sport Boys, incluso manifestó su deseo de retirarse en el conjunto rosado. Sin embargo, existe otro equipo en nuestro balompié en el que al zaguero le gustaría jugar y se trata del actual bicampeón de la Liga 1: Alianza Lima. Así lo dio a conocer durante una entrevista para “La lengua”.

“Yo lo he dicho, a mí me gustaría jugar en Alianza Lima al menos una vez, pero lo que sí es que quisiera retirarme en Sport Boys. Eso siempre lo he dicho porque soy hincha gracias a mi padre”, explicó.

Sus inicios en el fútbol

“Empecé a jugar central a los 14 o 15 años, bien tarde. Jugaba de ‘9′, en los entrenamientos me gustaba jugar atrás. En un partido de la asociación no había llegado el central y me pusieron a mí. El entrenador me dijo: ‘Si no juegas de defensa, no vas a jugar’. Y yo no quería hacerlo”.

“Acabó el partido, ganamos 2-0 y todos me aplaudieron, los padres de familia, todos. El entrenador me dijo: ‘Vas a jugar ahí'. Toda la vida he jugado en Boys. Un día jugamos con la San Martín. Estaba (Christian) Cueva, (Germán) Alemanno y (Aldo) Corzo. Jugué bien y durante la semana llega una convocatoria de la selección para la sub-17 como central. Estaba más feliz. Desde ahí me declaré central”, añadió.

Equipos de Alexander Callens