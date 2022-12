¿Qué advertencia le dio la FPF a Alianza Lima y por qué peligraría su participación en la Liga 1?

El nuevo modelo establecido por la Federación Peruana de Fútbol para el desarrollo de la Liga 1 2023 alertó a Alianza Lima al respecto de los derechos de transmisión de sus partidos de cara a la próxima temporada luego de cerrar un contrato por 12 años con GolPerú.

El vocero de la FPF, Carlos Caro, dijo nuevamente que dicho ente es el encargado de la titularidad de los derechos. En tanto, aseguró que todo club que lo incumpla podría descender, tal como señala el reglamento.

¿Por qué peligraría la estadía de Alianza Lima en la Liga 1?

Resulta que Alianza Lima firmó un contrato con GolPerú para la cobertura de sus partidos durante 12 años a cambio de 99 millones de dólares. Esto va a en contra de lo establecido en el reglamento de 2023 porque, desde su posición, la FPF cuenta con otro proveedor de este servicio que se haría cargo de los derechos de todos los equipos participantes.

Lo realizado por los blanquiazules no fue tomado de la mejor forma por la federación y, a través de su vocero, dijo lo siguiente:

“Durante todo este proceso, se ha mantenido informado a los clubes porque son socios del proyecto; sin embargo, la situación es clara, si no respetan los estatutos y no firman las declaraciones, no podrán participar de la siguiente temporada de la Liga 1 y esto puede generar un descenso , como lo estipula el nuevo reglamento”, mencionó.

¿Quién tiene los derechos de la Liga 1 para 2023?

La institución que preside Agustín Lozano llegó a un acuerdo con 1190 Sports quienes, desde el año entrante, serán los encargados de los derechos de transmisión de los partidos.