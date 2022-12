¡Fueron 6 títulos y más de 90 goles! Aguirre pide “perdón por tan poco” tras su salida de Alianza

El adiós de un histórico. Tras la obtención del bicampeonato, Alianza Lima comenzó a planificar lo que será la próxima temporada y hace poco anunció que no contará con los servicios del experimentado goleador Wilmer Aguirre.

A través de sus redes sociales, el conjunto victoriano se despidió de uno de sus referentes y le deseó lo mejor en su carrera. “Porque Wilmer Aguirre es hincha de Alianza y Alianza es hincha de Wilmer Aguirre. ¡Gracias por todo, bicampeón!”, fueron las palabras para el ‘Zorrito’.

Ante las muestras de afecto por parte de los aficionados, el veloz futbolista de 39 años se animó a escribir un mensaje en su cuenta de Instagram para pedir “perdón por darle tan poco” al club de sus amores.

“El año 2021 volví al club en su momento más duro, la verdad, me sentí el hombre más feliz de la tierra por el solo hecho de volver a mi casa, lo cual era lo que he querido siempre. Porque Alianza es mi vida. Es mi historia. Con mis compañeros salimos adelante estos dos últimos años y fuimos bicampeones. Me considero un afortunado porque estuve en esta etapa del club que se inundó de alegría por el bicampeonato. Pero ahora toca decir adiós. No voy a seguir en el club, pero mi carrera no ha terminado. Muchas gracias Alianza por todo lo que me diste y perdón por tan poco”, manifestó el veterano atacante.

Mensaje de despedida de Wilmer Aguirre: captura Instagram/Wilmer Aguirre

De esta manera, Aguirre abandona la institución como uno de los jugadores más importantes. Con la blanquiazul, el artillero levantó 6 títulos nacionales, marcó más de 90 tantos oficiales y es el séptimo máximo artillero en la historia del club. Por si fuera poco, fue dos veces bicampeón (2003-2004 y 2021-2022).