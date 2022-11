¿Se decidió por Alianza? Gabriel Costa no seguirá en Colo Colo, afirma periodista de TyC Sports

En los últimos días ha corrido el rumor de que Gabriel Costa podría regresar al fútbol peruano para jugar por Alianza Lima y así dar el gran regreso a Matute. Una de las últimas novedades que se pudieron conocer es que el volante de origen uruguayo le habría informado a Colo Colo que se tomaría un tiempo para decidir su futuro. No obstante, nueva información salió a la luz.

De acuerdo a César Luis Merlo, periodista de TyC Sports, finalmente decidió no seguir en el Cacique. “Basilio Gabriel Costa no seguirá en Colo Colo. Según afirman desde el club, el futbolista había aceptado renovar hasta 2024 de manera verbal este jueves, pero el viernes cambió su postura”, informó en Twitter. También aseguró que ya le buscan un reemplazo.

Foto: Twitter

Esto aumenta las posibilidades de ‘Gabi’ para su tan esperado regreso a Alianza Lima, club en el que marcó 27 goles en 84 partidos.

Alianza tendría plan B si no llega Gabriel Costa

“Horas decisivas en Alianza, mientras en Colo Colo deciden volver o no a la carga por Gabriel Costa, luego que al seleccionado peruano no le convenció la segunda propuesta del cuadro chileno. De no darse la llegada de Costa, el plan B es Kevin Quevedo (de atacantes nacionales)”, publicó el periodista Mauricio Loret de Mola en Twitter.

Arley Rodríguez no continuará en Alianza Lima

Por otro lado, Arley Rodríguez confirmó que no continuará en Alianza Lima para la temporada 2023. El extremo colombiano publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que se despidió de los hinchas íntimos.

“Salgan de Instagram, quiero estar solo. Eternamente agradecido de parte de mi familia y yo”, escribió el atacante en su cuenta personal de Instagram.