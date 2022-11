¡Un equipo entero! Alianza Lima no renovaría a 11 jugadores para la temporada 2023 de Liga 1

Alianza Lima buscará convertirse en tricampeón la próxima temporada de la Liga 1. Además, otro de los objetivos será romper la mala racha de partidos sin ganar en la Copa Libertadores. Para ello, el conjunto íntimo debe preparar a su plantel para afrontar aquellos retos, por lo que tratará de contratar a buenos refuerzos, así como también dejará ir a algunos futbolistas.

De acuerdo a información del periodista Carlos Alberto Navarro, la directiva victoriana no les extendería el contrato a una gran cantidad de jugadores: “En la lista de Alianza, hay 11 jugadores a los que no renovarán”, indicó mediante un tuit. El ‘Tigrillo’ prosiguió con la sorpresa de que los blanquiazules ya no contarían con dos bicampeones para el siguiente año.

“Sorprende ver a los dos Rodríguez (Aldair y Arley). Las necesidades son ocho; de los cuales tres son extranjeros (central, medio y ‘nueve’) y cinco nacionales (central, lateral izquierdo, medio de primera línea, medio de segunda línea y un delantero)”, finalizó el comunicador en su cuenta oficial de Twitter.

Tuit del 'Tigrillo' Navarro. Foto: captura de Twitter

¿Quiénes son los futbolistas de Alianza Lima que acaban contrato?

Concluida la Liga 1 y consagrados campeones, hay una larga lista de nombres de jugadores blanquiazules que finalizan contrato este año con el club.