Alianza Lima se encuentra en la celebración de su bicampeonato, logrado el pasado 12 de noviembre en Matute. Esto marca una época gloriosa de los blanquiazules en el fútbol peruano, puesto que volverán a participar en una Copa Libertadores (lo que también significa un importante ingreso económico). Asimismo, los jugadores se sienten muy conformes en el club y así lo dio a conocer el delantero Arley Rodríguez.

El colombiano de 29 años conversó con ESPN y dio detalles de cómo Guillermo Salas, actual entrenador, manejó el grupo desde su llegada tras la salida de Carlos Bustos.

“Sentía a la familia un poco separada, debilitada, pero llegó ‘Chicho’ y nos habló mucho, nos dijo que íbamos a comenzar de cero; cuando es así, todo el mundo se quiere mostrar. Parecíamos el Barcelona, porque todos se querían mostrar para quedarse en la oncena” , inició.

Le dieron mucha confianza

El exfutbolista de Carlos Mannucci reveló que ‘Chicho’ le brindó confianza. “Me dio mucha confianza (Guillermo Salas). Me dijo que me siguiera preparando de la mejor manera, que me equivocara sin miedo porque él estaba para echarse la culpa y que, si en algún momento cometía un error, él lo asumía”, explicó.

Zanelatto regresaría para 2023

Según el periodista José Varela, Franco Zanelatto regresaría al club blanquiazul en 2023 y sería una de las alternativas en el frente de ataque.

“Franco Zanelatto se unirá al club Alianza Lima en la temporada 2023. Estuvo cedido a préstamo en el club Alianza Atlético, donde anotó siete goles en 28 partidos jugados. Volante paraguayo será una de las alternativas en ataque del bicampeón peruano”, informó en su cuenta de Twitter.