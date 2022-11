En julio de este año, poco antes de iniciarse el Torneo Clausura de la Liga 1, los intentos de Alianza Lima por fichar a Paolo Guerrero para afrontar la segunda parte del campeonato ilusionaron a los hinchas, pero el tema no prosperó: el ‘Depredador’ prefirió continuar su carrera en el Avaí del Brasileirao.

Al final, el club íntimo no necesitó al delantero, puesto que su plantel disponible le bastó para proclamarse bicampeón del fútbol peruano. El aporte de jugadores como Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, Yordi Vílchez Gino Peruzzi y Angelo Campos fue vital para la consagración de los blanquiazules.

La suerte de Guerrero, en cambio, fue completamente opuesta. Por primera vez desde su debut profesional, el goleador histórico de la selección peruana se quedó sin anotar tanto alguno en la temporada. El largo tiempo de inactividad y los pocos minutos que tuvo con el León de la Isla le pasaron factura para conseguir este registro negativo.

Paolo Guerrero no renovaría para 2023 con el cuadro brasileño. Foto: Avaí FC

No obstante, quedar en blanco fue solo uno de los males que aquejaron al atacante de 38 años este 2022. Su otro gran fracaso fue no poder salvarse del descenso, ya que Avaí no pudo escapar de la zona roja de la tabla de posiciones (últimos cuatro puestos) a pesar de haberle ganado al Flamengo en la jornada final.

Por último, está la recaída que tuvo en su lesión: desde la fecha 30 de la liga brasileña (7 de octubre), el peruano dejó de aparecer en las convocatorias de su club por indisposición física. En total, el delantero se perdió los últimos ocho partidos de la temporada.

Guerrero pudo ganar su primer título con Alianza

En un hipotético escenario en el cual hubiera aceptado la oferta de Alianza Lima, sin que el rendimiento del equipo sufriera mellas, el ‘Depredador’ podría haber campeonado por primera vez como jugador íntimo.

Alianza Lima llegó a los siete títulos nacionales en este siglo. Foto: Luis Jiménez/GLR

Aunque suele ser vinculado con los victorianos por su pasado en las divisiones menores, el mundialista en Rusia 2018 nunca llegó a debutar siquiera con el plantel principal, a pesar de ser convocado para la liga peruana y Copa Libertadores. En 2002 fue incorporado por Bayern Múnich a su filial y desde entonces no ha vuelto al Perú.

Números de Paolo Guerrero en 2022

Este año, Paolo Guerrero solo alcanzó a jugar 427 minutos en 10 cotejos del Brasileirao con Avaí. Sin goles ni asistencias y con dos tarjetas amarillas, es la campaña menos productiva del futbolista, quien no renovaría con el cuadro azul y blanco.