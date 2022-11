Barcos ‘amenaza’ a presidente del Fondo Blanquiazul para que le renueven: “Si no me firman, le pego”

Hernán Barcos se coronó bicampeón del fútbol peruano con Alianza Lima y también se llevó el anillo de la Liga 1, al ser considerado como el mejor jugador de la temporada. El ‘9′ íntimo se encontraba celebrando con el presidente del Fondo Blanquiazul, Diego Gonzales Posada, cuando le preguntaron si estará para el 2023.

De inmediato, el ‘Pirata’ contestó “Seguro, si no me firman, le pego” , mientras señalaba a Gonzales Posada; mientras este solo suscribía lo dicho por el delantero: “¿Cómo no? Tráeme lapicero” , indicó entre risas. VIDEO: GolPerú.