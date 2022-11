Barcos se emocionó tras campeonar: “Alianza Lima no solo es mi vida, sino la de mi familia”

Hernán Barcos, elegido como el mejor jugador del campeonato y máximo goleador de Alianza Lima con 18 goles, se emocionó tras conseguir el bicampeonato con los íntimos. Tras el festejo, el popular ‘Pirata’ aseguró que hicieron de todo para darle vuelta y darle una alegría a todos los hinchas.

“ No me lo imaginaba, era muy difícil. Era imposible, pero Alianza no solo es mi vida, sino también la de mi familia y la de este grupo. El compromiso y entrega. Cuando nos dieron por muertos dijimos que ‘eramos Alianza Lima y teníamos que salir adelante, así que le dimos vuelta. Es una alegría inmensa que le hemos dado a toda esta gente ”, señaló para GolPerú.