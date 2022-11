[EN VIVO] Alianza Lima vs. Melgar: fecha, hora y canal de la primera final de Liga 1 2022

Ver Alianza Lima vs. Melgar este miércoles 9 de noviembre por la final de ida de la Liga 1 2022. El duelo comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y contará con TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de GolPerú. Además, este y otros partidos del día tendrán una cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes.

Alianza Lima vs. Melgar PREVIA 17:37 Alianza Lima llegó a Arequipa El cuadro blanquiazul arribó a la ciudad de Arequipa para enfrentar a FBC Melgar en la final de ida de la Liga 1 Betsson 2022. 15:07 La lista de jugadores de Alianza que viajará a Arequipa El cuadro blanquiazul llevará 23 jugadores para el duelo contra FBC Melgar por la final de ida de la Liga 1. En la lista de viajeros no se encuentran Cristian Benavente ni Paolo Hurtado. En cambio, Jefferson Farfán si fue incluido en la nómina. 14:41 Alianza viaja a Arequipa esta tarde El cuadro blanquiazul partirá a Arequipa este martes 8 de noviembre a las 4.00 p. m. para disputar la primera final nacional de la Liga 1 2022. 14:11 'Chicho' Salas y la buena racha con Alianza Lima Desde que asumió el cargo, el técnico Guillermo Salas dirigió ocho partidos en Alianza Lima, de los cuales ganó siete de ellos -tres de ellos fuera de casa- y perdió solo uno ante la U. César Vallejo en Trujillo. Precisamente, una de las victorias fue ante Melgar en Matute. 13:12 ¿Cuándo se jugará el partido de vuelta? Tras el partido de este miércoles 9 de noviembre, Alianza Lima y Melgar volverán a enfrentarse en el duelo de vuelta, pero esta vez en Matute. Este cotejo se jugará el sábado 12 de noviembre a las 8.00 p. m. en el coloso del Alejandro Villanueva. Los blanquiazules buscarán sacar un gran resultado en Arequipa para celebrar el fin de semana con su hinchada. 12:10 ¿Quién será el árbitro principal del Alianza Lima vs. Melgar? La Conar ratificó a Michael Espinoza como árbitro de la primera final entre Alianza Lima vs. Melgar. Lo acompañarán Albert Alarcón y Alex Valdiviezo como jueces de línea; Jesús Cartagena será el cuarto árbitro y los jueces de gol serán David Huamán y Luis Seminario. 10:25 ¡Solo con hinchas locales! Tras lograr su clasificación a la final de la Liga 1, Melgar anunció que la primera final se jugará solo con hinchas locales. Recordemos que hace unos días, Alianza Lima informó que las entradas para el partido de vuelta en Matute se habían agotado. 09:41 Bajas de Alianza Lima para la final Las únicas bajas confirmadas en los íntimos son el delantero Arley Rodríguez (suspensión) y Cristian Benavente (lesión). Por su parte, Hernán Barcos logró recuperarse y podría estar en el Monumental de la UNSA. 08:56 Entradas agotadas en Arequipa Luego que Melgar ganara a Sporting Cristal y clasificara a la final de la Liga 1, el Dominó puso a la venta las entradas para el duelo de este miércoles 9 de noviembre. En casi 24 horas, los hinchas arequipeños agotaron los boletos por lo que el Monumental de la UNSA lucirá un lleno total. 08:27 Hernán Barcos confía en llegar al encuentro El delantero blanquiazul, Hernán Barcos, se refirió acerca de su lesión y las posibilidades en que pueda jugar el partido de ida en Arequipa. "Esperemos llegar al 100%, estamos trabajando en eso. No tengo dolor, estoy bien, esperemos llegar bien físicamente. Sí voy a viajar a Arequipa", sostuvo el jugador 'íntimo' previo al viaje del plantel. 07:44 ¡A un día de la primera final! Buenos días, estimado lector de La República. En esta nota te contaremos las últimas novedades previo a la primera final de la Liga 1, el cual la disputarán Alianza Lima y Melgar en el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa.

Alianza Lima vs. FBC Melgar: ficha del partido

Final Liga 1 Alianza vs. Melgar ¿Cuándo juegan? Miércoles 9 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Monumental de la UNSA ¿En qué canal ver? Gol Perú

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Melgar?

El enfrentamiento entre Alianza Lima vs. Melgar se disputará este 9 de noviembre y está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana).

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Melgar?

La señal encargada de televisar el encuentro Alianza Lima vs. Melgar será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Alianza Lima vs. Melgar, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Alianza Lima vs. Melgar ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Alianza Lima vs. Melgar por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.