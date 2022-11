Arley Rodríguez explica su buen presente en Alianza: “No seré Mbappé o Neymar, pero...”

Premio al esfuerzo. Guillermo Salas asumió la dirección de Alianza Lima en un momento complicado; sin embargo, más allá del panorama adverso, el entrenador realizó una serie de modificaciones en el equipo y consiguió la clasificación directa a la final de la Liga 1. Uno de los cambios más llamativos giró en torno a Arley Rodríguez.

A diferencia del planteamiento de Carlos Bustos, ‘Chicho’ confió en las condiciones del colombiano y este respondió de gran manera. Si bien tiene presente sus limitaciones, el extremo considera que su principal virtud es la entrega y utilizó una curiosa frase para explicar su presente.

“‘Chicho’ me dio toda la confianza, me dijo que iba a jugar, que me preparara porque veía que no me rendía nunca, siempre estaba, y es lo que la gente premia. No podré ser Mbappé o Neymar, pero saben la entrega y lo que le puedo dar al equipo”, sostuvo en diálogo con Radio Ovación.

Arley Rodríguez fue campeón con Alianza Lima en el 2021. Foto: Alianza Lima

En relación con el anterior comando técnico, el futbolista cafetero consideró que el nuevo estratega pone por encima el trabajo que se realiza en los entrenamientos. “Cada técnico tiene su forma de ver las cosas. ‘Chicho’ nos conocía a todos, sabía qué le podíamos dar al equipo. Además, supo entender que tenía que estar quien estaba mejor en la semana”, agregó.

Arley Rodríguez se perderá la primera final

Uno de los problemas que tendrá ‘Chicho’ Salas en la primera final de la Liga 1 será encontrarle un reemplazo a Arley Rodríguez. El atacante de 29 años recibió una cartulina amarilla ante ADT de Tarma en el cierre del Torneo Clausura y se perderá el cotejo del próximo 9 de noviembre contra el vencedor del Sporting Cristial vs. Melgar por acumulación de tarjetas.