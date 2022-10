¿Qué jugadores de Alianza Lima se perderán la primera final de la Liga 1?

Alianza Lima se impuso 2-0 a ADT y se quedó con el Torneo Clausura 2022. Este triunfo también significó que los blanquiazules clasifiquen de forma directa a la final de la Liga 1 y tendrán que esperar al ganador de la semifinal Sporting Cristal vs. Melgar. No obstante, no todo es alegría en La Victoria, ya que los íntimos perdieron a un futbolista para la primera final e, incluso, podrían ser dos. ¿De quiénes se trata?

Cuando se disputaba el minuto 43 en Matute, el extremo Arley Rodríguez fue amonestado y sumó su tercera tarjeta amarilla. De esta manera, quedó automáticamente suspendido para el próximo encuentro de Alianza, que será en la primera final a disputarse el próximo miércoles 9 de noviembre.

Sin embargo, el futbolista colombiano no sería el único. Durante el primer tiempo, el delantero Hernán Barcos salió lesionado y encendió las alarmas en La Victoria. Al argentino se le vio muy adolorido, incluso cuando estaba en la banca de suplentes. Si bien aún no se conoce qué es lo que tiene, el ‘Pirata’ afirmó que estará “como sea en la final”.

“Espero mejorar. Es un dolor en la espalda. No me gusta salir, traté de continuar, pero me dolía. Voy a estar como sea en la final. Trabajaré en estos días. Es una sensación hermosa estar en la final, fue difícil e impensado por momentos.”, declaró a Gol Perú.

¿Quiénes están en capilla y se perderían la segunda final?

En total son 9 futbolistas de Alianza Lima que podrían perderse el segundo partido de la final. Cuatro de estos son titulares o consideradores dentro del planteamiento del ‘Chicho’ Salas.

Yordi Vílchez

Ricardo Lagos

Jairo Concha

Aldair Rodríguez

Christian Ramos

Aldair Fuentes

Oslimg Mora

Fabio Rojas

Paolo Hurtado.

¿Cuándo jugará Alianza Lima la final de la Liga 1?

La definición del torneo peruano se desarrollará en partidos de ida y vuelta. El primero se jugará el miércoles 9 de noviembre y el segundo está programado para el sábado 12 del mismo mes.